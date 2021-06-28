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Белорусская АЭС Заработала! Первый энергоблок БелАЭС принят в Эксплуатацию | Геоэнергетика Инфо

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Белорусская АЭС Заработала! Первый энергоблок БелАЭС принят в Эксплуатацию. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Исторический момент зафиксирован в четверг 10.06 на белорусской атомной электростанции в Гродненской области. Государственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер РБ Юрий Назаров, подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока АЭС, базируясь на лицензии, выданной МЧС и положительных заключениях надзорных органов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T3O9T77J4v4
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