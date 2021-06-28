Белорусская АЭС Заработала! Первый энергоблок БелАЭС принят в Эксплуатацию | Геоэнергетика Инфо
Белорусская АЭС Заработала! Первый энергоблок БелАЭС принят в Эксплуатацию. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Исторический момент зафиксирован в четверг 10.06 на белорусской атомной электростанции в Гродненской области. Государственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер РБ Юрий Назаров, подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока АЭС, базируясь на лицензии, выданной МЧС и положительных заключениях надзорных органов