Почему Сталин не сотрудничал с Красным Крестом/Егор Яковлев
Почему Иосиф Сталин и советское руководство отказались от сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста (МККК) — на этот вопрос отвечает историк Егор Яковлев. У главы Советского Союза и его ближайшего окружения была серьёзная мотивация для такого решения. Сотрудничал ли Международный Красный Крест с нацистской Германией? Какие инциденты подорвали доверие СССР к МККК? Чем вызвано решение Советского Союза об отказе сотрудничества с организацией? Об этом — в новом ролике на «Цифровой истории».