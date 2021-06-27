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Почему Сталин не сотрудничал с Красным Крестом/Егор Яковлев

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Почему Иосиф Сталин и советское руководство отказались от сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста (МККК) — на этот вопрос отвечает историк Егор Яковлев. У главы Советского Союза и его ближайшего окружения была серьёзная мотивация для такого решения. Сотрудничал ли Международный Красный Крест с нацистской Германией? Какие инциденты подорвали доверие СССР к МККК? Чем вызвано решение Советского Союза об отказе сотрудничества с организацией? Об этом — в новом ролике на «Цифровой истории».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VQUVYWqhhQY
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