Можно ли пить алкоголь? Секреты манипуляции алкогольных производителей
Представьте, что в магазинах появился некий новый товар, при употреблении которого может наступить смерть, он вызывает зависимость, под его воздействием люди совершают преступления и даже убийства, но при этом он легально продаётся в продуктовых магазинах. Как вы думаете, такое возможно? Но, может, и сейчас уже есть такой товар?
В документальном фильме «Алкоголь. Секреты манипуляции» Общественной организации «ОБЩЕЕ ДЕЛО» раскрываются манипуляции, применяя которые, алкогольным корпорациям удается втягивать в употребление алкоголя миллионы людей. И в целом поднимается вопрос – Можно ли пить алкоголь?
Опрос на улице про алкоголь 01:07
Есть ли безопасная доза алкоголя 01:52
Можно ли пить алкоголь 04:20
Тимати и Моргенштерн рекламируют алкоголь 06:04
Что пьет Джеймс Бонд 09:03
Продажные блогеры 10:15
Наркотики в магазине 11:53
Заказные лженаучные статьи 12:55
Влияние алкоголя на мозг 14:11
Какое вино лучше выбрать 15:40
Данные ВОЗ 18:07
Алкогольная статистика 19:30
Алкоголь и ДНК 22:07
Обращение 1700 врачей про алкоголь 25:10
Что делать с алкогольной проблемой 25:44
Клип на песню «Трезвая рать» 28:34
Вопрос поставлен не правильно. Надо так: “Можно ли НЕ пить?”
Ответ: “у нас в стране трудно, но МОЖНО”… Если постараться.
Я вот фантазирую допустим ,что государство (или деятель типа ВВП )озадачился спасти русскую нацию от спаивания и создали систему -от школы ,ТВ ,СМИ,производство,госсистема поощрений,наказаний.Т.е. дети подробно узнают ,что спиртное -наркотик,губительно действующий на мозг (сюда же нужно обязательно включить и все наркотики),здоровье,социальное положение,потомство ,примеров масса .Подключить церковь.
Возможно ли это в отдельном государстве???Если они знают и штампуют всю эту заразу,тогда что есть сегодняшняя вакцинация,ревакцинация уже через полгода?Бизнес,война,наказанье господне?
п.с. чем это закончится для государства,деятеля-как для Каддафи?