Представьте, что в магазинах появился некий новый товар, при употреблении которого может наступить смерть, он вызывает зависимость, под его воздействием люди совершают преступления и даже убийства, но при этом он легально продаётся в продуктовых магазинах. Как вы думаете, такое возможно? Но, может, и сейчас уже есть такой товар?

В документальном фильме «Алкоголь. Секреты манипуляции» Общественной организации «ОБЩЕЕ ДЕЛО» раскрываются манипуляции, применяя которые, алкогольным корпорациям удается втягивать в употребление алкоголя миллионы людей. И в целом поднимается вопрос – Можно ли пить алкоголь?

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