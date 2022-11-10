СССР «СУХОЙ ЗАКОН» ПРАВДА И ЛОЖЬ! Михаил Горбачев и Антиалкогольная кампания
Ссылка на источники: https://disk.yandex.ru/d/z6S30ly1KD5JxA?w=1
С 1985 по 1988 год в Советском Союзе прошла антиалкогольная кампания, которую часто ошибочно называют «сухим законом». И, как правило, когда речь заходит об этой кампании, часто можно услышать: «Мы знаем, к чему это привело». Одни ругают кампанию, другие хвалят. Но, как правило, все их аргументы голословны.
Мы решили провести собственное расследование, опираясь только на реальные статистические данные, чтобы быть максимально объективными.
Подробнее об антиалкогольной кампании читайте в статье: https://общее-дело.рф/60862/
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Наркотики. СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИИ! Наркомания и Вред наркотиков https://youtu.be/hX2TOqprvyo
Пять секретов настоящего мужчины. Фильм-прорыв с участием Гандапаса https://youtu.be/Gq-heBiVtHc
Алкоголь Незримый враг. Как бросить пить? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE
Правда про Алкоголь. История одного обмана. Вред алкоголя и алкоголизм
https://youtu.be/rCORvPx9cR4
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