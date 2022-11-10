Ссылка на источники: https://disk.yandex.ru/d/z6S30ly1KD5JxA?w=1С 1985 по 1988 год в Советском Союзе прошла антиалкогольная кампания, которую часто ошибочно называют «сухим законом». И, как правило, когда речь заходит об этой кампании, часто можно услышать: «Мы знаем, к чему это привело». Одни ругают кампанию, другие хвалят. Но, как правило, все их аргументы голословны.Мы решили провести собственное расследование, опираясь только на реальные статистические данные, чтобы быть максимально объективными.

Подробнее об антиалкогольной кампании читайте в статье: https://общее-дело.рф/60862/

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✅Для тех, кто готов изменить свою жизнь и окружающий мир, список фильмов:

Вся правда о Табаке и Курении. Как бросить курить? https://www.youtube.com/watch?v=nXPoii1SwqU&t=762s

Наркотики. СЕКРЕТЫ МАНИПУЛЯЦИИ! Наркомания и Вред наркотиков https://youtu.be/hX2TOqprvyo​

Пять секретов настоящего мужчины. Фильм-прорыв с участием Гандапаса https://youtu.be/Gq-heBiVtHc​

Алкоголь Незримый враг. Как бросить пить? Почему в России пьют https://youtu.be/5zgfscDBcAE​

Правда про Алкоголь. История одного обмана. Вред алкоголя и алкоголизм

https://youtu.be/rCORvPx9cR4

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