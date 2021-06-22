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Война

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Граждане и гражданки Советского Союза!

Родина-мать зовёт!Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковав нашу границу во многих местах и подвергнув бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие.

Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской стороны и со стороны Финляндии.

Это неслыханное нападение на нашу страну, несмотря на наличие договора о ненападении между СССР и Германией, является беспримерным в истории цивилизованных народов. Вся ответственность за это нападение на Советский Союз целиком и полностью падает на германское фашистское правительство.

Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 5 час. 30 минут утра сделал заявление мне, как народному комиссару иностранных дел, от имени своего правительства, что Германское правительство якобы было вынуждено принять военные контрмеры в связи с концентрацией вооруженных сил Красной [Армии] у восточной германской границы.

В ответ на это мною от имени Советского правительства было заявлено, что до последней минуты Германское правительство не предъявляло никаких претензий к Советскому правительству и что Германией совершено нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной.

По поручению Правительства Советского Союза я должен заявить, что ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже совершилось, Советским правительством дан приказ нашим войскам отбить нападение и изгнать германские войска с территории нашей родины.

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наша доблестная армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью выполнят долг перед родиной, перед советским народом и нанесут сокрушительный удар по врагу.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!


22 июня 1941 г. В. М. Молотов


Источник: https://ss69100.livejournal.com/5606087.html
Метки: война, Германия, история, народ, правительство, Провокация, румыния, советский, ссср, фашизм
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17892 14918
    марина 36 мин. назад

      Вот больше не нужно пафоса,надоело.Это ведь был геноцид русских чистой воды ,а призвали к суду только исполнителей и пусть даже в рангах высоких ,но не совсем.Меркель уже выступили и гордо обьявила ,что немцы каются и стыдятся той войны ,но вот Россия атаковала украину,захватила Крым.Это покаяние ?7прийти опять и по-новому захватить исконные земли.Не знаю, что там за статью для немцев написал опять ВВП -как всегда -два шаги направо ,два шаги налево.Полуправда хуже всего.И где памятник мирным жителям -огромный ,как церковь Шойгу,как слава богу решились на памятник Ржевскому сражению.
      -В ФСБ рассказали о зверских экспериментах нацистских врачей над пленными в Крыму
      22 июня 2021, 08:35
      Гитлеровские врачи во время нацистской оккупации Крыма в годы Великой Отечественной войны ставили жестокие эксперименты над военнопленными и мирными советскими гражданами.

      О зверствах нацистов свидетельствуют архивные материалы, рассекреченные управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю, передает РИА «Новости».
      военнопленные,взятые с улицы дети -на органы,разве сегодня не тоже поставлено на конвеер в украине и что?? в ФСБ нет данных???Опять ждут когда пройдет 80 лет?Торги,игры,договорняки ради чего?-развития цивилизации,закономерная эволюция,чей-то дьявольский план по овладению миром ??и всё ради хамона и десяти чьих то яхт?.

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