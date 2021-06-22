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Невидимая война на Востоке. Почему японцы очень хотели, но не напали на СССР

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Как Япония готовилась с разделить СССР с Германией? Каков был план наступления войск? Что собирались делать на захваченных территориях? Как японцы использовали бактериологическое оружие ещё до начала войны? И почему Япония всё-таки так и не напала на СССР во Второй мировой войне?

Об этом говорят профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права (Япония), председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин и историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4jyvKQjss0I
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