Невидимая война на Востоке. Почему японцы очень хотели, но не напали на СССР
Как Япония готовилась с разделить СССР с Германией? Каков был план наступления войск? Что собирались делать на захваченных территориях? Как японцы использовали бактериологическое оружие ещё до начала войны? И почему Япония всё-таки так и не напала на СССР во Второй мировой войне?
Об этом говорят профессор Института стран Востока, приглашенный профессор Осакского университета экономики и права (Япония), председатель Научного совета Российского военно-исторического общества Анатолий Кошкин и историк, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.