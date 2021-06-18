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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.38

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1908. Л. Н. Толстой и К. К. Булла в Ясной Поляне
1908. Л. Н. Толстой и К. К. Булла в Ясной Поляне

1908. Лев Толстой
1908. Лев Толстой

1908. Л.Н. Толстой с родными в парке Ясной Поляны
1908. Л.Н. Толстой с родными в парке Ясной Поляны

1908. Л.Н. Толстой и крестьянка деревни Ясная Поляна
1908. Л.Н. Толстой и крестьянка деревни Ясная Поляна

1908. Л.Н. Толстой верхом возвращается со станции
1908. Л.Н. Толстой верхом возвращается со станции

1908. Л.Н. Толстой беседует с просителями-крестьянами
1908. Л.Н. Толстой беседует с просителями-крестьянами

1910-е. Фёдор Сологуб и Анастасия Чеботаревская у себя дома
1910-е. Фёдор Сологуб и Анастасия Чеботаревская у себя дома

1912. Леонид Николаевич Андреев с женой Анной Ильиничной.
1912. Леонид Николаевич Андреев с женой Анной Ильиничной

1908. Комиссаржевская Вера Фёдоровна в кабинете своей квартиры по Английскому проспекту д. 27 кв.7.
1908. Комиссаржевская Вера Фёдоровна в кабинете своей квартиры по Английскому проспекту д. 27 кв.7.

1908. Актриса В.Ф.Комиссаржевская в домашней обстановке. Английский проспект дом 27
1908. Актриса В.Ф.Комиссаржевская в домашней обстановке. Английский проспект дом 27

1908. Актриса Вера Комиссаржевская.
1908. Актриса Вера Комиссаржевская

1911. Ф. И. Шаляпин и А. И. Куприн в доме певца
1911. Ф. И. Шаляпин и А. И. Куприн в доме певца

1908. Скульптор Александр Михайлович Опекушин
1908. Скульптор Александр Михайлович Опекушин

1910-е. Художник Николай Рерих в своей мастерской
1910-е. Художник Николай Рерих в своей мастерской

1911. Батальная мастерская. Профессор Н. С. Самокиш с воспитанниками во время занятий
1911. Батальная мастерская. Профессор Н. С. Самокиш с воспитанниками во время занятий

1911. Траурная процессия с гробом Карла Андреевича Шильдера, перевозимым с Царскосельского вокзала в батальонную церковь
1911. Траурная процессия с гробом Карла Андреевича Шильдера, перевозимым с Царскосельского вокзала в батальонную церковь

1912. Владимир Михайлович Бехтерев
1912. Владимир Михайлович Бехтерев

1909. Классное занятие группа учащихся у здания Свято-Владимирской школы
1909. Классное занятие группа учащихся у здания Свято-Владимирской школы

1908. Общий вид зданий Крестов со стороны Невы
1908. Общий вид зданий «Крестов» со стороны Невы

1907. Группа представителей китайской миссии во время смотра новобранцев
1907. Группа представителей китайской миссии во время смотра новобранцев

Источник: https://humus.livejournal.com/7831045.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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