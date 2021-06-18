Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.38
1908. Л. Н. Толстой и К. К. Булла в Ясной Поляне
1908. Л.Н. Толстой с родными в парке Ясной Поляны
1908. Л.Н. Толстой и крестьянка деревни Ясная Поляна
1908. Л.Н. Толстой верхом возвращается со станции
1908. Л.Н. Толстой беседует с просителями-крестьянами
1910-е. Фёдор Сологуб и Анастасия Чеботаревская у себя дома
1912. Леонид Николаевич Андреев с женой Анной Ильиничной
1908. Комиссаржевская Вера Фёдоровна в кабинете своей квартиры по Английскому проспекту д. 27 кв.7.
1908. Актриса В.Ф.Комиссаржевская в домашней обстановке. Английский проспект дом 27
1908. Актриса Вера Комиссаржевская
1911. Ф. И. Шаляпин и А. И. Куприн в доме певца
1908. Скульптор Александр Михайлович Опекушин
1910-е. Художник Николай Рерих в своей мастерской
1911. Батальная мастерская. Профессор Н. С. Самокиш с воспитанниками во время занятий
1911. Траурная процессия с гробом Карла Андреевича Шильдера, перевозимым с Царскосельского вокзала в батальонную церковь
1912. Владимир Михайлович Бехтерев
1909. Классное занятие группа учащихся у здания Свято-Владимирской школы
1908. Общий вид зданий «Крестов» со стороны Невы
1907. Группа представителей китайской миссии во время смотра новобранцев