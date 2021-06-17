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Вертикальный взлет. Судьба лётчика. Анатолий Сурцуков в рубрике – “Легенды армии”

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В рубрике – "Легенды армии" Владислав Шурыгин беседует с генерал-лейтенантом Анатолием Васильевичем Сурцуковым.
Анатолий Васильевич Сурцуков – советский и российский военачальник, генерал-лейтенант.
В 1981 – 1982 годах служил в 50-ом отдельном смешанном авиационном полку заместителем командира эскадрильи и командиром эскадрильи. В Афганистане совершил 522 боевых вылета. Участник боевых действий в Таджикистане, первой и второй чеченских компаниях.
В 1974 году окончил Саратовское высшее военное авиационное училище лётчиков (Саратовское ВВАУЛ). Прошёл все ступени должностной лестницы в Армейской авиации ВС РФ от лётчика-штурмана вертолёта Ми-8 до начальника Управления армейской авиации (2003 по 2005 год). Разработал уникальные приёмы полётов в условиях высокогорья, методы ведения огня и правила взаимодействия между экипажами и звеньями. «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации». Освоил десять типов вертолётов, общий налёт — более 3300 часов, боевых вылетов — более 700, классная квалификация «Летчик-снайпер».
Награжден: орденами Красного Знамени, Ленина, Мужества, медалью "За боевые заслуги".
Председатель наблюдательного совета общероссийской общественной организации  "Российский вертолётный союз".
Автор нескольких книг о военной авиации:
«Эскадрилья наносит удар»;
«Небеса обетованные»;
«Лётчицкие рассказы»;
«За облаками Солнце»;
«Летчик бывшим не бывает»;
«Вертикальный взлет».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mI08yykcRdQ
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