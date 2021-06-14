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1870-е. Айны на фотографиях из коллекции адмирала Константина Николаевича Посьета

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Мужчина с аномалией развития рук
Мужчина с аномалией развития рук

Групповой портрет айнов
Групповой портрет айнов

Жилища айнов
Жилища айнов

Клетка для медведей
Клетка для медведей

Погребение айна
Погребение айна

Портрет женщины в праздничном костюме.
Портрет женщины в праздничном костюме

Портрет женщины в праздничном костюме
Портрет женщины в праздничном костюме

Портрет мужчин в традиционных костюмах
Портрет мужчин в традиционных костюмах

Портрет мужчины в похоронном костюме
Портрет мужчины в похоронном костюме

Портрет мужчины в праздничном головном уборе, передаваемом по наследству
Портрет мужчины в праздничном головном уборе, передаваемом по наследству

Портрет мужчины в праздничном костюме
Портрет мужчины в праздничном костюме

Портрет мужчины в традиционном костюме.
Портрет мужчины в традиционном костюме

Портрет мужчины в традиционном костюме
Портрет мужчины в традиционном костюме

Портрет мужчины в традиционном костюме
Портрет мужчины в традиционном костюме

Портрет мужчины в традиционном костюме2
Портрет мужчины в традиционном костюме

Черепа человека и медведя на шестах
Черепа человека и медведя на шестах
Источник: https://humus.livejournal.com/7821903.html
Метки: история, фото, этнография, Япония
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