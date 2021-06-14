1870-е. Айны на фотографиях из коллекции адмирала Константина Николаевича Посьета
Мужчина с аномалией развития рук
Групповой портрет айнов
Жилища айнов
Клетка для медведей
Погребение айна
Портрет женщины в праздничном костюме
Портрет женщины в праздничном костюме
Портрет мужчин в традиционных костюмах
Портрет мужчины в похоронном костюме
Портрет мужчины в праздничном головном уборе, передаваемом по наследству
Портрет мужчины в праздничном костюме
Портрет мужчины в традиционном костюме
Портрет мужчины в традиционном костюме
Портрет мужчины в традиционном костюме
Портрет мужчины в традиционном костюме
Черепа человека и медведя на шестах