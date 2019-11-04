Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 ноября 2019

Обстрел у Таль-Темера

Схема района к северу от Таль-Темера, где вчера с турецкой стороны обстрелу подвергся американский патруль.США не подтверждает поступавшую вчера информацию, что якобы при обстреле был убит один американский солдат.Сам инцидент удивительным не стал, учитывая, что в одном районе находятся турецкие, российские и американские военные, а также боевики СНА, отряды SDF и сирийские военные.Пока все зоны контроля не будут перенарезаны и укреплены, что-то подобное и будет происходить, так как де-факто боевики СНА скорее всего пытались обстреливать сирийцев и курдов, а чуть было не упокоили американцев.

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Сирийская армия разместила блокпосты на сирийско-турецкой границе

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Мгновения войны в Сирии. 04.11.2019

Российский флаг на американской базе в районе Айн-Исса.Подборка фотографий на тему происходящего в Северной Сирии, где наблюдается активное движение механизированных колонн, в рамках которых САА и российская группировка занимают большую часть границы с Турцией, а американцы отваливают в нефтяные районы Дейр-эз-Зора.Американский конвой в районе Айн-Исса. На обочине за американцами наблюдают сирийские солдаты.Уходящая американская колонна на фоне сирийского флага.Техника 5-го корпуса в районе Айн-Исса.Танк с сирийским и российскими флагами.Сирийские флаги на границе с Турцией на севере провинции Хасаке.Американский патруль в провинции Хасаке.Сирийская колонна на севере провинции Хасаке.Дрон-вертолет SDF захваченный боевиками СНА на фронте к северу от Айн-Исса.Инженеры и чиновники из Дамаска приехали на осмотр дамбы в Табке.Американцы и наемники в районе Румейлана.Американская колонна на трассе M4Сирийские САУ к югу от Рас-аль-Айна.Батарея "Градов". Там же.Северный Дейр-эз-Зор.Позиции сирийской артиллерии на границе с Турцией.Российские военные в районе Камышли.Плюс военкоры Anna-News о последних боях в горной ЛатакииТехника 4-й танковой дивизии САА, которую сирийцы протеряли в ходе неудачной атаки в горной Латакии.

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Спецназ «Дельта» попал под удар в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

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С утра воскресенья, 3 ноября, последние подразделения оккупационных войск США, участвующие в захвате северной Сирии, покинули военную базу «Сиррин», ранее незаконно созданную в Заевфратье неподалеку от моста Каракозак, соединяющего разделённые рекой Евфрат части провинции Алеппо. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), распространила информацию, что среди выведенных войск был и отряд американского спецназа «Дельта», который принимал участие в инсценировке операции по уничтожению главаря ИГИЛ* в идлибском селении Бариша 26 октября. Как отмечает SOHR, именно с авиабазы «Сиррин» был осуществлен налет на Баришу, где в ходе спецоперации американцы уничтожили обитателей одного из домов, где якобы жил Абу Бакр аль-Багдади. Читайте подробнее: Новый шок: трусы аль-Багдади пролили свет на дело о странной «ликвидации» главаря ИГИЛ Однако, благополучно добраться до иракской границы на востоке Сирии, военной колонне не удалось. В районе Телль-Тамр со стороны подконтрольной Турции территории колонну американских военных и группу автомобилей «Врачей без границ» (этот эпизод см. на видео ниже) обстреляли боевики протурецкой группировки «Сирийская национальная армия». О жертвах среди американских военных пока информации нет, известно только, что в составе колонны двигалось большое количество единиц военной техники. Как отреагирует США на такую агрессию со стороны союзника по НАТО еще неизвестно. Однако, взаимопонимания в сложные отношения между Анкарой и Вашингтоном это точно не добавит. Пока в Пентагоне сообщили СМИ, что американский военный конвой «был свидетелем многочисленных артиллерийских обстрелов», но снаряды рвались на расстоянии от дороги, по которой он ехал. В пресс-службе Центрального командования армии США подчеркнули, что возглавляемая Штатами антитеррористическая коалиция оставляет за собой право на применение силы в случае угрозы своим военнослужащим. Арабские СМИ так же сообщили, что боевики «Сирийской национальной армии» в этом же районе обстреляли колонну международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ», двигавшейся по дороге Рас-Аль-Айн — Телль-Тамр. По имеющимся данным, в результате обстрела несколько человек получили ранения различной степени тяжести (см. видео ниже). Сирийское государственное информагентство SANA в воскресенье вечером опубликовало свежие фотографии, на которых американская военная колонна с бронетехникой и оборудованием покидает САР в направлении Ирака. Вероятнее всего — именно эта колонна и попала под обстрел. Читайте также: Забросав камнями американцев: как пехота Коалиции США встречает российских военных (+ВИДЕО, ФОТО) *Запрещённая в РФ террористическая организация

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Зверства террористов в Алеппо (ФОТО)

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в очередной раз нанесли минометный удар по мирным жителям. Так 2 ноября террористы обстреляли квартал Аль-Нил района Эль-Халидия города Алеппо. В результате обстрела пострадала женщина, которая доставлена в частную клинику «Аль-Арабия». Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Главный врач городской больницы Джавата Турке Хазайна рассказала нам, что у пациента открытая травма лицевой части, оказана первая помощь, состояние стабильное.а Также, в результате разрыва мин повреждены три гражданские машины и фасад жилого многоквартирного дома. Такие обстрелы случаются периодически, однако западные СМИ и активисты, в том числе и знаменитая псевдогуманитарная организация «Белые каски» ни в какую не хотят замечать эти преступные действия так называемой оппозиции в идлибской зоне деэскалации. Вместо реальной помощи людям, пострадавшим от рук террористов, они продолжают снимать фейковые видео или для пиара в Идлибе развлекают школьников при помощи пожарной техники. Однако, тревожным остается тот факт, что недавно президент США Д. Трамп выделил дополнительно 4,5 млн. долларов организации «Белые каски», которая непосредственно сотрудничает с террористическими организациями и действует в их интересах. Такое дополнительное финансирование говорит о том, что скоро вместо безобидных фотографий со школьниками мы вновь увидим очередное постановочное видео химической атаки Асада на мирных жителей, наподобие того, что было в Хан-Шейхуне в 2017 году. Читайте также: Русские пришли и взяли! — опозоренный спецназ США в Сирии (ФОТО)

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В Сирии атакована американская военная колонна (+ФОТО)

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На восточной части Сирии атакована американская военная колонна. Об этом российские военные рассказали в ходе сегодняшнего брифинга Центра по примирению враждующих сторон. «По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по трассе М4 в направлении границы с Ираком, в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевиками, “Сирийской национальной армии”. Жертв нет. Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в заявлении ЦПВС. Сирийское государственное агентство САНА опубликовало кадры, на которых американская военная колонна с бронетехникой и оборудованием покидает Сирию в направлении Ирака. Читайте также: Забросав камнями американцев: как пехота Коалиции США встречает российских военных (+ВИДЕО, ФОТО)

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Коротко по Сирии. 03.11.2019

Теплая встреча в провинции Хасаке. Российский патруль встретил американцев.1. Несмотря на продолжающиеся локальные бои между САА, СНА и SDF, линия разграничения намеченная на переговорах Путина и Эрдогана постепенно выстраивается. С учетом неадекватности "зеленых" миньонов Эрдогана процесс идет прямо скажем не гладко – после перемирия местные участники успели друг другу по несколько десятков убитых, раненых и пленных настрогать, но в целом локальные замесы так и не вышли за пределы допустимых значений. Начавшиеся полноценные патрули российских и турецких военных служат предвестником постепенной нормализации, которую еще только предстоит достигнуть. России удалось добиться частичной покладистости от SDF, которые были вынуждены вывести свои войска из значительной части волнующих Турцию территорий, согласившись на присутствие САА и российской военной полиции.Тем не менее, курды продолжают попытки цепляться за американцев, что в перспективе, скорее всего, им сново дорого обойдется. Как уже не раз отмечал Асад, тех, кто активно сотрудничал с американцами, он считает предателями Сирии, и если сразу последствия могут и не наступить, про этот момент вряд ли забудут.2. Американцы пока продолжают обслуживать тезис о том, что "теперь мы в Сирии ради нефти" и усиливают свой контингент в провинции Дейр-эз-Зор дополнительной бронетехникой и инженерными средствами. По всей видимости, это и есть тот максимум, который оборонное лобби смогло выдавить из Трампа требуя отменить бегство из Сирии. Вместо всей северо-восточной Сирии, США сейчас пытаются разыграть в ухудшившейся военно-политической обстановке вариант минимум, изобразив в провинции Дейр-эз-Зор аналог анклава в Ат-Танфе. Вполне понятно, что как только сирийцы обеспечат контроль границы с Турцией и границу "зоны безопасности", давление на этот анклав начнет возрастать, в том же стиле, что и в Ат-Танфе. Ключевой вопрос, смогут ли сирийцы обеспечить ограничение контрабанды нефти из этих районов, чтобы сделать их удержание нерентабельным – для этого необходимо перекрыть границу с Турцией и Ираком, что в кооперации с Ираном вполне можно обеспечить, заставляя курдов либо идти на дальнейшие уступки, либо вынуждая американцев вкладываться в удержание этих территорий, чего Трамп категорически не хочет делать изыскивая возможности взвалить оплату сирийской авантюры на кого-то другого. В данном случае, счет по итогам могут предъявить курдам.3. В Идлибе ожидается серьезное наступление САА. Сирийские источники, а также источники боевиков отмечают не только обмен серьезными ударами в горной Латакии, но и подготовки сирийских войск к операциям в южном Идлибе. Военкоры Anna-News снова отправились в командировку, что обычно предшествует выходу зажигательных роликах о том, как Сухейл при поддержке ВКС РФ и наземных сил РФ взламывает оборону боевиков.Возможные варианты действий – либо наступление на Джиср-аль-Шугур, либо срезание юго-восточного Идлиба вместе с трассой Хама-Алеппо, Саракибом и Марат-ан-Нуманом. Силы для этого у САА и союзников имеются, бомбардировки в Южном Идлибе не прекращаются. По всей видимости, сроки начала наступления будут зависеть от начавшейся работы Конституционного комитета. Если там будет достигнут прогресс, то наступление могут отложить. Если же будет пробуксовка, наступление будет начато в том числе и в интересах давления на Турцию, чтобы она в свою очередь давила на боевиков, делая их более договороспособными.4. Потерпев неудачу с торпедированием шиитского моста в Сирии, оппоненты Ирана сейчас всячески поддерживают протесты в Ливане и Ираке против местных правительств, которые достаточно удобны для Ирана. Иран в предшествующие годы выстроил удобные отношения как с ливанскими, так и иракскими элитами, что и обеспечивает мощные позиции "Хезбаллы" и "Хашд-Шааби" в этих странах. Но вполне очевидно, что эти правительства, достаточно коррумпированы и неспособны обеспечить серьезный экономический рост – как по причине санкций против Ливана, так и по причине разрухи в Ираке. Кто бы не пришел на смену текущим правительствам, серьезных улучшений в экономике там не будет все равно – объективные обстоятельства росту уровня жизни там прямо скажем не благоприятствуют. Но для идущей в регионе прокси-войны, смена власти в Ливане и Ираке, создает дополнительные трудности для Ирана, которому придется прилагать существенные усилия, чтобы при реконфигурации власти в этих странах, удержать удобные позиции. Разумеется, Тегеран был бы не против сохранения статус-кво (поэтому "Хезбалла" и выступала против ухода про-саудовского Харири, а "Хашд-Шааби" помогает иракской полиции отстреливать протестующих в Багдаде), но такой роскоши ему не дадут, так как США, Израиль и Саудовская Аравия будут продолжать пробовать на зуб ненавистный шиитский коридор к Средиземному морю. В ближайшие годы борьба вокруг этого проекта будет затрагивать целый ряд государств региона. Для Ирана это означает, что выиграв раунд в Сирии и Ираке, он переходит к следующей стадии борьбы, где ему предстоит защищать свои "завоевания" от посягательств внешнего и внутреннего характера. Ослабить накал противостояния могла бы частичная нормализация между Тегераном и Эр-Риядом, но пока что стороны ограничились выдвижением условий переговоров, а Ирак в силу происходящего в Багдаде на роль посредника сейчас не очень тянет. Остается вариант с Пакистаном, который имеет нормальные отношения с Ираном и с Саудовской Аравией и может выступить необходимым посредником, на площадке которого наконец то завершат Йеменскую войну и снизят градус прокси-войны между ключевыми странами региона.

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Ад у базы США в Сирии: разведка проникла в лагерь и запечатлела его ужасы (ФОТО, ВИДЕО)

На юге Сирии на контролируемом армией США территории продолжаются преступления против человечности. Военный источник из разведорганов САР передал «Русской Весны» кадры с места событий и поделился информацией. По-другому назвать ситуацию в лагере беженцев Эр-Рукбан просто невозможно. Район лагеря расположен в пределах 55-км «зоны безопасности» американской базы Эт-Танф, а сам лагерь контролируется проамериканскими боевиками. На сегодняшний день в лагере сложилась критическая гуманитарная обстановка. Американское командование на базе Эт-Танф не только не принимает никаких действий для улучшения ситуации, но и наоборот препятствует любым попыткам изменить обстановку в лучшую сторону. Американцы заявляют, что условия там вполне достойные, но это далеко от правды. Разведка САР поделилась с нами данными о реальном положении дел в лагере Эр-Рукбан. На фото видно, что беженцев, пытающихся покинуть лагерь, останавливаются и возвращаются боевиками в лагерь. Воду выдают в небольшие тары, которой недостаточно для существования. На территории лагеря есть рынок, но беженцам купить там что-либо практически невозможно. Беженцы не получают продовольствия и медицинской помощи. На видео женщина взывает к помощи: «Мы просим весь Мир вывезти детей из лагеря. Они голодают, ищут еду на свалке, собирают куски хлеба и выпрашивают его у соседей, которые находятся в таком же положении, как и они». На втором видео мужчина подтверждает нечеловеческие условия жизни: «У меня постоянно кружится голова и болит желудок. Я лечусь сам. Мы голодаем. Для жизни нам никакой еды и помощи не дают». Все это происходит с молчаливого согласия международного сообщества. Неужели в ХХI веке люди должны жить в таких условиях? Для примера можно посмотреть условия в Центрах временного проживания, которые правительство Сирии приготовило для беженцев, но американское руководство попросту не отпускают беженцев из лагеря, потому как они являются живым щитом для проамериканских боевиков. Читайте также: Сирия: разведка перехватила интересные переговоры боевиков (ВИДЕО)

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Совместный патруль с ВС РФ: Турецких военных закидали камнями (ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в пятницу состоялось первое совместное патрулирование российской военной полиции и турецких военнослужащих в 10 км зоне в сирийской провинции Хасака вблизи турецкой границы. Во время движения конвоя бронеавтомобилей «Тигр», «Тайфун» и Kirpi местные жители начали забрасывать турецкую бронетехнику помидорами. В другом районе вместо овощей в турецких военных полетели камни. Любопытно, что российские машины проезжали спокойно, не удостаиваясь таких знаков ненависти. Напомним, что турецкие оккупационные войска и подконтрольные им боевики в начале октября начали наступление на курдские регионы в Сирии, за несколько недель боёв с обеих стороны было убито до полутысячи людей, включая мирное население. Читайте также: «Спасают от российской агрессии»: Украина разослала по миру безумный темник для защиты террористов (ФОТО)

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