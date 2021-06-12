За что распяли Иисуса Христа
Жизнь Иисуса - тайна, покрытая ореолом суеверий, догм и отровенного искажения сути.
Но что же на самом деле пытался донести Иисус до людей, и за что его распяли, на откуп его душе обожествив Его?
Иисус учил и передавал знания своим ученикам настолько высокого порядка, что эти знания могли стать угрозой всего цивилизационного мира того времени.
Впрочем и сейчас эти Знания могут очень многое изменить в нашем обьществе.
Причем изменить как в лучшую, так и в худшую сторону.
1. Так что же истинно было в его учении, что было сокровенным и тайным, почему Иисус называл сам себя Богом?
Ответ, как ни странно, раскрывает нам магия, эзотерика и восточные учения о сути Человека.
Что есть человек?
Иисус говорил о том, что все мы Бог или Боги.
Библия говорит нам о том, что человек был создан по образу и подобию Бога.
Библия дает нам ответ о том, из чего был создан Человек, как и когда, если мы смотрим на вопрос создания с точки зрения последовательности.
Современые ученые пригли к выводу о том, что первый одноклеточный организм мог быть создан в силу случайного сбора в единую цепочку белков, но по их расчетам на эту "случайность" не хватило бы и всего срока существования Вселенной.
И ни на одной планете в нашей Вселенной.
Ни на одной из планет во Вселенной не хватило бы времени и условий для случайного создания жизни, перехода от неживой материи в живую.
Но в то же время наука дает однозначный ответ о том, что материя и являет собой основу создания всей нашей Вселенной, в том числе и человека.
Иными словами ученые пришли к выводу о том, что создание даже самой простой одноклеточной жизни во Вселенной - не может быть случайностью, признали то, что для организации неживой материи в живую нужен был интеллект, план, разум.
Иисус проповедовал о том, что Бога мы должны искать в самих себя.
Мы и есть Храм Бога.
Проявление Бога. Отражение Бога.
Реализация Бога в физическом мире.
2. Обратимся к магии и эзотерике.
Магия основана на принципах взаимодействия физического мира с миром астальным.
Мы используем физический мир, обращаясь к нашей астральной сущности в астральном мире, нашему двойнику, нашей Душе, если кому то так угодно будет лишь для того, чтобы через астральный мир оказать воздействие на мир физический.
Наша истинная жизнь - это жизнь нашего астрального двойника в так называемом астальном мире.
Жизнь нашей Души в астральном мире.
Жизнь нашего двойника в астальном мире.
Астральный мир столь же реален, как и физический мир.
И он материален, но состоит из материи иного порядка.
Но самое важное то, что мы материальны не только в физическом мире, но и в мире астральном.
Там же, в астральном мире все остальное, проявленное в мире физическом.
В том числе и сущности, в том числе и Ангелы и Демоны.
С чем работают маги?
Они работают именно с астальным миром, с сущностями, энергиями астрального мира, что столь же материальны, как и материальны наши тела в астральном мире.
Ибо по законам физики, известным нам, энергия передается лишь через материю.
Это правило актуально и для астрального мира.
Как это проявлено?
Это проявлено в тех чудесах в нашем физическом мире, которые демонстрируют нам аскеты, маги, оккультисты, йоги.
Все они берут возможности для реализации этих "чудес" в физическом мире из мира астрального.
Проявление астрального мира есть наша аура, и аура любого живого и неживого во Вселенной.
Люди, практикующие йогу, отречение от "благ" этого мира, медитации сначала ощущают ауру, а потом и видят ее.
И это так же объяснимо, если мы обратимся к тому, что астральный мир вполне материален, но устроен немного иной материей, которая, в то же время, может взаимодействовать с материей в мире физическом.
Как спросите Вы?
Ответ в Вас самих, в каждом из Вас.
Достаточно вспомнить те самые ощущения, которы Вы испытываете, когда чувствуете радость или грусть, и ощущаете ее в теле.
Говорят "Душа болит" или "Душа радуется".
Это как раз и есть то самое ощущение в физическом теле, которое передается из мира астрального.
И передается лишь благодаря тому, что миры материальны.
И магия имеет место быть, и проявлена и существует, и работает лишь потому, что миры эти материальны.
А раз материальны - значит могут взаимодействовать и делают это ежесекундно.
Везде, во всей Вселенной и в любой момент времени.
Наука дает нам закон сохранения энергии - он то и обуславливает существование взаимодействия.
3. Обратимся в восточным учениям и славянской триаде "Явь, Навь, Правь".
Восточные учения предлагают практики медитации, погружения в состояние покоя, когда наш Разум успокаивается, и может быть использован для того, чтобы мы могли взаимодействовать тем самым астральным миром.
Материальным астальным миром.
Думаю далее описывать о сути восточного учения о первооснове и взаимодействиях нет смысла, ибо все оно укладывается в понимание того, что помимо физического мира есть еще и мир астральный, но он столь же материален, как и физический мир.
И он населен не только двойниками нашего тела, но и иными сущностями столь же обильно, как обильно населен наш физический мир иными формами жизни.
Формами жизни, которые как могут помогать нам, так и теми, кто может быть опасен для нас.
Как для физического тела опасны физические проявления физического мира, в том числе и иные формы жизни, так и для астрального мира опасны материальные проявления иных астральных сущностей, в том числе и иные формы жизни астального мира.
Славянская "Явь, Навь, Правь" - это как раз проявление полного понимания сути строения Вселенной, впрочем не полного, но достаточно проявленного для того, чтобы иметь осознание, которое сейчас в реальности увы имеют единицы людей, стремящихся к самосовершенствованию и духовному развитию.
Это проявление миров:
Явь - физический мир
Навь - астральный мир
Правь - ментальный мир, или мир Творца и его проявленных в сути своего существования Ангелов и Демонов.
Библейское "падение ангелов" есть не более чем уход части этих разумных сущностей из мира Прави в мир Нави, из ментального мира в мир астральный, ибо именно астральный мир столь близок к миру физическому.
И лишь для того, чтобы иметь возможность использовать астральный мир для влияния на мир физический, на нас оттуда, меняя оттуда то, что проявлено тут, в физическом мире.
Ведь Сатана по Библии был лучшим учеником Творца, и, возгордившись, пожелал уподобиться ему, а как еще он мог это сделать, кроме как получить возможность влияния на творения Творца, из самого близкого к физическому миру мира астрального.
Славяне знали о существовании этих миров, как знали об этом и остальные культуры, которые, к сожалению, утеряли эти знания и принципы взаимодействия, заменив эти Знания на универсальные культуры, суть которых была направлена лишь на то, чтобы получить контроль над людьми, управлять ими и проявлениями их жизни в физическом мире.
В то же время любая из ныне существующих религий напрямую отсылается к проявлению этих миров.
4. Вернемся к учению Иисуса. В частности к его словам о том, что мы есть Храм Творца, он называл его Отцом своим.
Что он истинно имел ввиду?
После разбора того, что представлено выше, очевидно, что Иисус вел людей к тем же истинам, к которым ведут и все восточные учения, и магия, и оккультизм.
Иисус, несомненно, был очень сильным магом, но он, обладая этой силой знания и практиками, не стал использовать эти потенциалы и навыки в личностных корысных целях, а сумел преодолеть все соблазны и постиг более высокие области познания Вселенной.
И все это происходило лишь через осознание себя, своей сути, сути своей сущности, места в физическом, астральном мирах.
Все великолепие Знаний о строении Вселенной выродилось в прикладные Знания оккультизма, Магии, Религии и Науки, хотя на самом деле все едино.
И все перечисленное выше люди, увы, используют лишь в своих личностных, корыстных целях для получения власти и превосходства над остальными.
Ключ и доступ к осознанию в нас самих, нам давно было дано право осознания, но мы, люди, не смогли воспользоваться этим в созидательных целях, начав использовать эти знания в личностных целях, что Боблия называет грехами.
Медитация - есть ключ к открытию для себя Бога, ключ к откыртию Бога в себе.
Ибо мы есть образ и подобие Бога, и это истина.
Но не единым физическим миром мы есть подобие Бога.
И мы давно забыли об этом.
Зороастр, Иисус, Будда пытались достучаться до сознания людей, пытались вернуть их на путь Истины о том, что мы куда большее, нежели чем физическое тело, которое, по сути, является не более чем батарейкой и скафандром для тела астрального, для нашей Души.
Они учили тому, что все наши поступки в реальном физическом мире отражаются и в мире астральном, и это на самом деле так, ибо наши поступки формирую куда большее, нежели чем причинно-следственная связь в физическом мире.
И мы с рождения связаны с этими мирами, которы столь же реальны, как и реальны для нас физические проявления физического мира.
Старый индеец учил юнца тому, что из двух волков мы сами выбираем того, которого мы будем кормить.
И в этих словах куда более глубокий смысл, нежели может показаться изначально.
Мы питаем астральный мир энергией или более высокого или более низкого порядка, привлекая к себе либо Ангелов, либо Демонов, либо иных сущностей, которые столь же легко питаются этой энергией, как питается кровью комар, впившийся в наше тело.
И ему просто нужно жить и развиваться, и только это является причиной того, что та или инач низшая сущность астрального мира питается нашей энергией, энергией нашего астрального двойника.
Мы молимся Иисусу - на самом деле мы обращаемся к Его образу и его Сущности в астральном мире, ибо он прижизненно смог получить власть над миром астральных сущностей и получить возможность получать энергию от самого Творца, Отца, Создателя.
Мы живем столь неполноценно, что осознание этого может ввести нас в состояние грусти, и мы на самом деле Боги, забывшие о том, кто мы есть на самом деле.
Нет противоречий, ибо все едино для тех, кто получил осознание и имеет видение и полноту картины бытия и Вселенной.