Жизнь Иисуса - тайна, покрытая ореолом суеверий, догм и отровенного искажения сути.

Но что же на самом деле пытался донести Иисус до людей, и за что его распяли, на откуп его душе обожествив Его?

Иисус учил и передавал знания своим ученикам настолько высокого порядка, что эти знания могли стать угрозой всего цивилизационного мира того времени.

Впрочем и сейчас эти Знания могут очень многое изменить в нашем обьществе.

Причем изменить как в лучшую, так и в худшую сторону.

1. Так что же истинно было в его учении, что было сокровенным и тайным, почему Иисус называл сам себя Богом?

Ответ, как ни странно, раскрывает нам магия, эзотерика и восточные учения о сути Человека.

Что есть человек?

Иисус говорил о том, что все мы Бог или Боги.

Библия говорит нам о том, что человек был создан по образу и подобию Бога.

Библия дает нам ответ о том, из чего был создан Человек, как и когда, если мы смотрим на вопрос создания с точки зрения последовательности.

Современые ученые пригли к выводу о том, что первый одноклеточный организм мог быть создан в силу случайного сбора в единую цепочку белков, но по их расчетам на эту "случайность" не хватило бы и всего срока существования Вселенной.

И ни на одной планете в нашей Вселенной.

Ни на одной из планет во Вселенной не хватило бы времени и условий для случайного создания жизни, перехода от неживой материи в живую.

Но в то же время наука дает однозначный ответ о том, что материя и являет собой основу создания всей нашей Вселенной, в том числе и человека.

Иными словами ученые пришли к выводу о том, что создание даже самой простой одноклеточной жизни во Вселенной - не может быть случайностью, признали то, что для организации неживой материи в живую нужен был интеллект, план, разум.

Иисус проповедовал о том, что Бога мы должны искать в самих себя.

Мы и есть Храм Бога.

Проявление Бога. Отражение Бога.

Реализация Бога в физическом мире.

2. Обратимся к магии и эзотерике.

Магия основана на принципах взаимодействия физического мира с миром астальным.

Мы используем физический мир, обращаясь к нашей астральной сущности в астральном мире, нашему двойнику, нашей Душе, если кому то так угодно будет лишь для того, чтобы через астральный мир оказать воздействие на мир физический.

Наша истинная жизнь - это жизнь нашего астрального двойника в так называемом астальном мире.

Жизнь нашей Души в астральном мире.

Жизнь нашего двойника в астальном мире.

Астральный мир столь же реален, как и физический мир.

И он материален, но состоит из материи иного порядка.

Но самое важное то, что мы материальны не только в физическом мире, но и в мире астральном.

Там же, в астральном мире все остальное, проявленное в мире физическом.

В том числе и сущности, в том числе и Ангелы и Демоны.

С чем работают маги?

Они работают именно с астальным миром, с сущностями, энергиями астрального мира, что столь же материальны, как и материальны наши тела в астральном мире.

Ибо по законам физики, известным нам, энергия передается лишь через материю.

Это правило актуально и для астрального мира.

Как это проявлено?

Это проявлено в тех чудесах в нашем физическом мире, которые демонстрируют нам аскеты, маги, оккультисты, йоги.

Все они берут возможности для реализации этих "чудес" в физическом мире из мира астрального.

Проявление астрального мира есть наша аура, и аура любого живого и неживого во Вселенной.

Люди, практикующие йогу, отречение от "благ" этого мира, медитации сначала ощущают ауру, а потом и видят ее.

И это так же объяснимо, если мы обратимся к тому, что астральный мир вполне материален, но устроен немного иной материей, которая, в то же время, может взаимодействовать с материей в мире физическом.

Как спросите Вы?

Ответ в Вас самих, в каждом из Вас.

Достаточно вспомнить те самые ощущения, которы Вы испытываете, когда чувствуете радость или грусть, и ощущаете ее в теле.

Говорят "Душа болит" или "Душа радуется".

Это как раз и есть то самое ощущение в физическом теле, которое передается из мира астрального.

И передается лишь благодаря тому, что миры материальны.

И магия имеет место быть, и проявлена и существует, и работает лишь потому, что миры эти материальны.

А раз материальны - значит могут взаимодействовать и делают это ежесекундно.

Везде, во всей Вселенной и в любой момент времени.

Наука дает нам закон сохранения энергии - он то и обуславливает существование взаимодействия.

3. Обратимся в восточным учениям и славянской триаде "Явь, Навь, Правь".

Восточные учения предлагают практики медитации, погружения в состояние покоя, когда наш Разум успокаивается, и может быть использован для того, чтобы мы могли взаимодействовать тем самым астральным миром.

Материальным астальным миром.

Думаю далее описывать о сути восточного учения о первооснове и взаимодействиях нет смысла, ибо все оно укладывается в понимание того, что помимо физического мира есть еще и мир астральный, но он столь же материален, как и физический мир.

И он населен не только двойниками нашего тела, но и иными сущностями столь же обильно, как обильно населен наш физический мир иными формами жизни.

Формами жизни, которые как могут помогать нам, так и теми, кто может быть опасен для нас.

Как для физического тела опасны физические проявления физического мира, в том числе и иные формы жизни, так и для астрального мира опасны материальные проявления иных астральных сущностей, в том числе и иные формы жизни астального мира.

Славянская "Явь, Навь, Правь" - это как раз проявление полного понимания сути строения Вселенной, впрочем не полного, но достаточно проявленного для того, чтобы иметь осознание, которое сейчас в реальности увы имеют единицы людей, стремящихся к самосовершенствованию и духовному развитию.

Это проявление миров:

Явь - физический мир

Навь - астральный мир

Правь - ментальный мир, или мир Творца и его проявленных в сути своего существования Ангелов и Демонов.

Библейское "падение ангелов" есть не более чем уход части этих разумных сущностей из мира Прави в мир Нави, из ментального мира в мир астральный, ибо именно астральный мир столь близок к миру физическому.

И лишь для того, чтобы иметь возможность использовать астральный мир для влияния на мир физический, на нас оттуда, меняя оттуда то, что проявлено тут, в физическом мире.

Ведь Сатана по Библии был лучшим учеником Творца, и, возгордившись, пожелал уподобиться ему, а как еще он мог это сделать, кроме как получить возможность влияния на творения Творца, из самого близкого к физическому миру мира астрального.

Славяне знали о существовании этих миров, как знали об этом и остальные культуры, которые, к сожалению, утеряли эти знания и принципы взаимодействия, заменив эти Знания на универсальные культуры, суть которых была направлена лишь на то, чтобы получить контроль над людьми, управлять ими и проявлениями их жизни в физическом мире.

В то же время любая из ныне существующих религий напрямую отсылается к проявлению этих миров.

4. Вернемся к учению Иисуса. В частности к его словам о том, что мы есть Храм Творца, он называл его Отцом своим.

Что он истинно имел ввиду?

После разбора того, что представлено выше, очевидно, что Иисус вел людей к тем же истинам, к которым ведут и все восточные учения, и магия, и оккультизм.

Иисус, несомненно, был очень сильным магом, но он, обладая этой силой знания и практиками, не стал использовать эти потенциалы и навыки в личностных корысных целях, а сумел преодолеть все соблазны и постиг более высокие области познания Вселенной.

И все это происходило лишь через осознание себя, своей сути, сути своей сущности, места в физическом, астральном мирах.

Все великолепие Знаний о строении Вселенной выродилось в прикладные Знания оккультизма, Магии, Религии и Науки, хотя на самом деле все едино.

И все перечисленное выше люди, увы, используют лишь в своих личностных, корыстных целях для получения власти и превосходства над остальными.

Ключ и доступ к осознанию в нас самих, нам давно было дано право осознания, но мы, люди, не смогли воспользоваться этим в созидательных целях, начав использовать эти знания в личностных целях, что Боблия называет грехами.

Медитация - есть ключ к открытию для себя Бога, ключ к откыртию Бога в себе.

Ибо мы есть образ и подобие Бога, и это истина.

Но не единым физическим миром мы есть подобие Бога.

И мы давно забыли об этом.

Зороастр, Иисус, Будда пытались достучаться до сознания людей, пытались вернуть их на путь Истины о том, что мы куда большее, нежели чем физическое тело, которое, по сути, является не более чем батарейкой и скафандром для тела астрального, для нашей Души.

Они учили тому, что все наши поступки в реальном физическом мире отражаются и в мире астральном, и это на самом деле так, ибо наши поступки формирую куда большее, нежели чем причинно-следственная связь в физическом мире.

И мы с рождения связаны с этими мирами, которы столь же реальны, как и реальны для нас физические проявления физического мира.

Старый индеец учил юнца тому, что из двух волков мы сами выбираем того, которого мы будем кормить.

И в этих словах куда более глубокий смысл, нежели может показаться изначально.

Мы питаем астральный мир энергией или более высокого или более низкого порядка, привлекая к себе либо Ангелов, либо Демонов, либо иных сущностей, которые столь же легко питаются этой энергией, как питается кровью комар, впившийся в наше тело.

И ему просто нужно жить и развиваться, и только это является причиной того, что та или инач низшая сущность астрального мира питается нашей энергией, энергией нашего астрального двойника.

Мы молимся Иисусу - на самом деле мы обращаемся к Его образу и его Сущности в астральном мире, ибо он прижизненно смог получить власть над миром астральных сущностей и получить возможность получать энергию от самого Творца, Отца, Создателя.

Мы живем столь неполноценно, что осознание этого может ввести нас в состояние грусти, и мы на самом деле Боги, забывшие о том, кто мы есть на самом деле.

Нет противоречий, ибо все едино для тех, кто получил осознание и имеет видение и полноту картины бытия и Вселенной.