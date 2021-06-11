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Эпоха интерпретаций: Утрата рационального мышления

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Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/4xqqc…

 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4vL3MqHxkRM
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