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Последний полет гауптмана Юнга или кто на самом деле сбил гитлеровского аса

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30 июля 1943 года из очередного вылета на «свободную охоту» не вернулся командир II группы JG 54, ас, заявивший 68 побед -  гауптман Хайнрих Юнг. Ряд публицистов приписывают победу над ним старшему лейтенанту Василию Сидоренкову, однако в день гибели Юнга  Василий Кузьмич воздушных боев не вел. Кто же тогда на самом деле поставил крест на карьере гитлеровского аса?
Ответ на этот вопрос, а также разбор последнего боевого вылета Юнга мы предлагаем в этом ролике.

Главный секрет " ̶ку̶з̶н̶е̶ч̶и̶к̶а̶": как блогер врет про летчиков:
https://youtu.be/fDErPTCWagc

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cca15Ijasog
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