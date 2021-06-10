Последний полет гауптмана Юнга или кто на самом деле сбил гитлеровского аса
30 июля 1943 года из очередного вылета на «свободную охоту» не вернулся командир II группы JG 54, ас, заявивший 68 побед - гауптман Хайнрих Юнг. Ряд публицистов приписывают победу над ним старшему лейтенанту Василию Сидоренкову, однако в день гибели Юнга Василий Кузьмич воздушных боев не вел. Кто же тогда на самом деле поставил крест на карьере гитлеровского аса?
Ответ на этот вопрос, а также разбор последнего боевого вылета Юнга мы предлагаем в этом ролике.
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https://youtu.be/fDErPTCWagc