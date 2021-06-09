Эта история произошла во время британского колониализма Индии. Случилось так, что британский офицер ударил гражданина Индии по лицу, индийский гражданин, не задумываясь, в ответ ударил офицера изо всех сил. Офицер от удара упал на землю. От ужаса унизительного шока офицер удалился с места, недоумевая, как гражданин Индии осмелился ударить офицера британской армии.

Он пошел в свой командный центр, чтобы рассказать другим офицерам, что произошло, и попросить у них помощи, чтобы наказать гражданина Индии совершившего непростительное преступление. Но Великий полководец успокоил его, он отвел его в свой кабинет, открыл казну, полную денег, и сказал офицеру: "Возьми пятьдесят тысяч рупий из казны, и отдай их гражданину Индии с извинениями, за то, что ты сделал с ним".

Офицер был сбит с толку и неодобрительно сказал: "Я тот, кто имеет право ударить и унизить его, а у него нет такого права. Он ударил меня, и, тем самым он оскорбил меня, вас и армию Её Величества.

"Считайте это военным приказом, который вы должны выполнить без обсуждения"-сказал полководец. Офицер выполнил приказ своего командира. Он взял деньги и пошел к гражданину Индии, и когда он нашел его, он сказал ему: "Пожалуйста, прими мои извинения, я дал тебе пощечину и ты вернул мне пощечину, мы стали равны. Возьми эти пятьдесят тысяч рупий в подарок с моими извинениями".

Гражданин Индии принял извинения и подарок. В тот момент он забыл, что он действовал на земле своей родины, а офицер был колонистом, оккупировавшим его землю. Пятьдесят тысяч рупий в то время, считались большим состоянием, и горожанин часть суммы потратил на покупку дома, другую часть денег он оставил на развитие своего бизнеса.

Через некоторое время полководец позвонил офицеру ,и сказал ему: "Ты помнишь гражданина Индии, который дал тебе пощечину?" Офицер сказал: "Как я могу его забыть?!" Полководец сказал: "Пришло время найти его и без объяснений дать ему пощечину перед самой большой толпой".

Офицер сказал: "Но он опять ответит на пощечину, и унизит меня еще больше. Он даже сможет убить меня, потому что он стал успешным бизнесменом, и у него есть личная охрана и сторонники- партнеры по бизнесу".

Полководец сказал: "Он не убьет тебя, пойди и сделай. Это приказ, и он не обсуждается!" Офицер отправился к гражданину Индии, которого окружала охрана, его сторонники, слуги, охрана и группа людей. Офицер с такой силой ударил гражданина Индии по лицу, что он упал на землю. Индиец не отреагировал на удар, он даже не осмелился поднять взгляд на офицера. Офицер был удивлен, и быстро вернулся к своему командиру.

Полководец сказал офицеру: "Я вижу непонимание на вашем лице". Офицер сказал: "Да! Это так. Когда я в первый раз ударил его, когда он был беден и одинок, то он ответил сильнее, чем я ударил его. А сегодня, когда он имеет свой бизнес и обладает силой, которой у него не было раньше он не осмелился ответить мне. Так как же это?"

Великий полководец сказал: "Когда ты его ударил в первый раз, у него не было ничего, кроме его достоинства, и он считал его самым ценным достоянием, поэтому он защищал его. А когда ты ударил его во второй раз, после того как он продал свое достоинство за пятьдесят тысяч рупий, он не стал его защищать, потому что у него есть то, что важнее его".

Автор: Марьям Аллалио