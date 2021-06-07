Наш Пушкин (1975)
"Пушкин – это наше все". Его сказки – это первая любовь с раннего детства, а взрослея, каждый находит у Александра Сергеевича что-то свое, близкое и понятное, а для кого-то он лучший друг, с которым можно разделить сокровенные тайны. В его произведениях ищут совета и мудрости, поддержки и утешения, да просто доброго слова. У каждого – свой Пушкин. Поэты и писатели, которые принимают участие в этой передаче, расскажут о своей любви к великому гению – Александру Пушкину.
Главная редакция литературно-драматических программ, 1975
Автор сценария – Йонас Мисявичюс
Режиссер – Людмила Шевченко
Режиссер – Йонас Мисявичюс
Оператор – А. Едидович
Текст читал – Игорь Кваша
Не так уж и много людей, которых можно причислить к настоящей ЭЛИТЕ, а не той своре собственников и хозяев денег, которые считают себя таковыми по праву собственности и наследования. К ЭЛИТЕ принадлежат и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Лев Толстой. Далее Шолохов, Есенин, Высоцкий… Список можно и продолжать. Это не хозяева денег, а скорее – хозяева смыслов или генераторы общественной мысли. Это они задают направление эволюции нашей цивилизации, а не библейские сценарии.Итак, ПРОСВЕЩЕНИЕ – превыше всего!