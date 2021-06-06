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Пушкин. Повести Белкина. Выстрел. Постановка Петра Фоменко (1981)

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Один из шедевров Александра Сергеевича Пушкина, подаренных знаменитой Болдинской осенью и экранизированный Петром Фоменко.

Получивший в ссоре пощечину Сильвио, жаждал не столько смерти, сколько унижения противника. Но, вот беда, не увидел даже страха в глазах молодого офицера. И тогда смыслом его жизни стало страстное желание не просто отомстить, а увидеть обидчика растерянным и жалким. Он долго ждал того момента, когда парень позабудет о былой дуэли и будет по-настоящему счастлив. И такой момент настал…

Телеспектакль "Выстрел" из цикла "Повести покойного Ивана Петровича Белкина"
Гл. ред литературно-драматических программ, 1981 год

Режиссер – Петр Фоменко
Режиссер – Марина Ишимбаева
Оператор – Борис Лазарев
Оператор – Владимир Попков
Художник – Станислав Морозов
Актер – Николай Власов (Слуга в доме графа)
Актер – Алексей Эйбоженко (Повествователь)
Актер – Олег Янковский (Граф)
Актер – Леонид Филатов (Сильвио)
Актер – Андрей Ярославцев
Актер – Николай Денисов (Поручик)
Актер – Нелли Волшанинова (Графиня)
Актер – Олег Чайка
Актер – Валерий Хромушкин
Актер – Олег Казначеев
Актер – Вадим Русланов
Актер – Андрей Сергеев
Актер – Андрей Семин
Актер – Александр Давыдов
Актер – Сергей Иванов
Актер – Сергей Маковецкий
Актер – Андрей Зарецкий
Актер – Александр Рыщенков
Актер – Леонид Зверинцев
Актер – Николай Трифилов (Слуга-инвалид)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ehWPZ99SM9M
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