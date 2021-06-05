1890-е. Народы Восточной Сибири на снимках И. Попова
Альбом издан в Иркутске
Бурятская девочка
Девочка у очага
Бурят с хворостом
Бурятские дети
Буряты
Женщина с люлькой
Женщина во дворе дома
Женщина сбивает масло
Мужчина с дочерью
В праздничный день
Якуты в праздничный день
Семейное чаепитие
Охотник на перепелов
Ночевка в зимнем лесу
Селение
Постройки
Сенокос
Молотьба
Хозяйственные работы
Хозяйственные работы
Якут
Якутка
Якуты в дорожном снаряжении
Якуты-охотники
Макет Якутского острога
Посуда
Хозяйственная утварь