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1890-е. Народы Восточной Сибири на снимках И. Попова

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Альбом издан в Иркутске

Бурятская девочка верхом на быке

Бурятская девочка
Бурятская девочка

Девочка у очага
Девочка у очага

Бурят с хворостом
Бурят с хворостом

Бурятские дети
Бурятские дети

Буряты
Буряты

Женщина с люлькой
Женщина с люлькой

Женщина во дворе дома
Женщина во дворе дома

Женщина сбивает масло
Женщина сбивает масло

Мужчина с дочерью
Мужчина с дочерью

В праздничный день
В праздничный день

Якуты в праздничный день
Якуты в праздничный день

Семейное чаепитие
Семейное чаепитие

Охотник на перепелов
Охотник на перепелов

Ночевка в зимнем лесу
Ночевка в зимнем лесу

Селение
Селение

Постройки
Постройки

Сенокос
Сенокос

Молотьба
Молотьба

Хозяйственные работы
Хозяйственные работы

Хозяйственные работы
Хозяйственные работы

Якут
Якут

Якутка
Якутка

Якуты в дорожном снаряжении
Якуты в дорожном снаряжении

Якуты-охотники
Якуты-охотники

Макет Якутского острога
Макет Якутского острога

Посуда
Посуда

Хозяйственная утварь
Хозяйственная утварь
Источник: https://humus.livejournal.com/7803098.html
Метки: иркутская губерния, история, Россия, фото, этнография, якутская область
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