“На месте русских я бы уничтожил нас всех возомнивших себя полубогами…”- Дневник немецкого солдата
Отрывок из дневника немецкого солдата написанный в период 1942- 1943 годов в Сталинграде.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
"Это записи из дневника немецкого солдата, который в 1942-1943 гг. воевал под Сталинградом, после оказался в плену.
«…5 октября 1942 года. Наш батальон, наконец-то, вышел к Волге. Да, фюрер обещал, что мы закончим войну осенью 1941 года, но он немного ошибся. Завтра, именно завтра, 6 октября 1942 года, мы будем на том берегу реки, и война будет закончена, попомните мое слово! Этот дневник войдет в историю Новой Германии! Его будут читать нашим школьникам и нашим студентам учителя нашей истории! Хотя, если быть точным, то до Волги еще метров 600.
На месте русских я бы уничтожил всех нас… нас всех, чертовых немцев, возомнивших себя непобедимыми полубогами, нас есть за что расстрелять… и не один раз…"