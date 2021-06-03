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“На месте русских я бы уничтожил нас всех возомнивших себя полубогами…”- Дневник немецкого солдата

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Отрывок из дневника немецкого солдата написанный в период 1942- 1943 годов в Сталинграде.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"Это записи из дневника немецкого солдата, который в 1942-1943 гг. воевал под Сталинградом, после оказался в плену.
«…5 октября 1942 года. Наш батальон, наконец-то, вышел к Волге. Да, фюрер обещал, что мы закончим войну осенью 1941 года, но он немного ошибся. Завтра, именно завтра, 6 октября 1942 года, мы будем на том берегу реки, и война будет закончена, попомните мое слово! Этот дневник войдет в историю Новой Германии! Его будут читать нашим школьникам и нашим студентам учителя нашей истории! Хотя, если быть точным, то до Волги еще метров 600.
На месте русских я бы уничтожил всех нас… нас всех, чертовых немцев, возомнивших себя непобедимыми полубогами,  нас есть за что расстрелять… и не один раз…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vCHZkDGIvo8
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