Как отзывались немцы про русских впервые столкнувшихся друг с другом в годы Отечественной войны 1941–1945 годов. Здесь представлены выдержки из писем, дневников и воспоминаний немецких солдат, офицеров и генералов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

0:01 Вступление. Кто такие русские?!

0:43 Немецкий Лейтенант Бранд: "…эта страна с каждым днём становится мне всё милее"

1:43 Майор К. Кюнер: "Русские с одинаковым добродушием относились и к побеждающим, и к побеждённым немцам"

2:44 Офицер Малапар: "Русского ты всё равно никогда не поймёшь"

2:52 Немецкий солдат Матисс-: "Мы вступили в бой с врагом, но нашим силам никогда с ним не справиться"

3:18 немка Марта Гертнер: "Кто их может понять этих русских?!"

4:35 Немецкий Генерал Швеппенбург- "Русская душа! Её невозможно полностью постигнуть"

5:05 Солдат Голлвицер: "…этот народ сохранил столько человечности во всех отношениях и столько естественности…"

5:47 Слова немецкого солдата-священника Франца: " русский в высшей степени добродушен и способен поделиться последним куском хлеба"

6:20 Немецкий солдат Михельс о достоинстве русской женщины

6:50 Генерал Гюнтер Блюментритт: "Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от поведения поляков и союзников"

7:07 Артиллерист противотанкового орудия Вермахта

7:34 Ефрейтор Бернгард: "Русские тоже умеют воевать"

7:52 Йозеф Геббельс: "Русские были такими всегда и, скорее всего, всегда такими останутся"

Другие рассказы немецких солдат про то как воевали русские:

"Там был ад! РУССКИЕ не ПОХОЖИ на ЛЮДЕЙ!"- немцы про Сталинград и Советских солдат – https://youtu.be/2n7PK6jkWmw

"На месте русских я бы уничтожил нас всех возомнивших себя полубогами…"- Дневник немецкого солдата – https://youtu.be/vCHZkDGIvo8