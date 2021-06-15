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“Я их ненавижу! Я восхищаюсь ими! И с каждым днём эта страна нравится всё больше”- Немцы про Русских

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Как отзывались немцы про русских впервые столкнувшихся  друг с другом в годы Отечественной войны 1941–1945 годов. Здесь представлены выдержки из писем, дневников и воспоминаний немецких солдат, офицеров и генералов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

0:01 Вступление. Кто такие русские?!
0:43 Немецкий Лейтенант Бранд: "…эта страна с каждым днём становится мне всё милее"
1:43 Майор К. Кюнер:  "Русские с одинаковым добродушием относились и к побеждающим, и к побеждённым немцам"
2:44 Офицер Малапар:  "Русского ты всё равно никогда не поймёшь"
2:52 Немецкий солдат Матисс-: "Мы вступили в бой с врагом, но нашим силам никогда с ним не справиться"
3:18 немка Марта Гертнер: "Кто их может понять этих русских?!"
4:35 Немецкий Генерал Швеппенбург- "Русская душа! Её невозможно полностью постигнуть"
5:05 Солдат  Голлвицер: "…этот народ сохранил столько человечности во всех отношениях и столько естественности…"
5:47 Слова немецкого солдата-священника Франца: " русский в высшей степени добродушен и способен поделиться последним куском хлеба"
6:20 Немецкий солдат Михельс о достоинстве русской женщины
6:50 Генерал Гюнтер Блюментритт: "Поведение русских даже в первом бою разительно отличалось от поведения поляков и союзников"
7:07 Артиллерист противотанкового орудия Вермахта
7:34 Ефрейтор Бернгард: "Русские тоже умеют воевать"
7:52 Йозеф Геббельс: "Русские были такими всегда и, скорее всего, всегда такими останутся"

Другие рассказы немецких солдат про то как воевали  русские:
"Там был ад! РУССКИЕ не ПОХОЖИ на ЛЮДЕЙ!"- немцы про Сталинград и Советских солдат – https://youtu.be/2n7PK6jkWmw
"На месте русских я бы уничтожил нас всех возомнивших себя полубогами…"- Дневник немецкого солдата – https://youtu.be/vCHZkDGIvo8

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A0Sp7MTbENI
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