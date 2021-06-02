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“Завоевания Александра Македонского”

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Отличная серия роликов про походы и сражения Александра Македонского завершилась и теперь доступна в рамках одного трехчасового фильма.
От предпосылок к созданию Македонской империи через битвы у Граника, Иссы и Гавгамел к походу в Индию и скоропостижной смерти в Вавилоне.
Основная фишка данной серии – наглядность. Доступно показано – кто, куда и зачем пошел и к чему это привело как в отдельных сражениях, так и в завоевательной кампании в целом. Особых исторических открытий тут конечно нет – просто складно, доступно и симпатично изложены ключевые события одного из величайших завоеваний в истории.



Чем закончила империя Александра Великого, можно посмотреть в сюжетах посвященных войнам диадохов.
Например тут.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6814971.html
Метки: александр македонский, античность, ближний восток, Видео, войны диадохов, греция, история, македония, Персия, средняя азия, элинизм
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