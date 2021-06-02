Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами Кабмина о реализации социальной части Послания Федеральному Собранию.

Первой темой встречи стала организация детского отдыха. Глава государства обратил внимание на то, что из-за пандемии в прошлом году в 26 регионах не удалось начать и провести программу туристического кешбэка. А в конце мая в большинстве российских регионов уже началась первая смена.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко в ответ сообщил: «По вашему поручению проработан механизм компенсаций части расходов тем гражданам, которые приобрели путёвки в детские лагеря до запуска программы 25 мая. Приём заявок начинается на портале госуслуг с 15 июня и будет продолжаться до 20 октября. Выплаты будут осуществляться через карту “Мир” после подтверждения факта оказания такой услуги. Схема следующая: ребёнок возвращается из лагеря и прикрепляет подтверждающие документы. Далее региональные штабы сверяют информацию от детских лагерей, и Ростуризм согласовывает выплату. Размер компенсации составит 50% от стоимости путёвки, но не более 20 тыс. рублей».

Программа возврата части средств за детский отдых, запущенная по инициативе Путина, стартовала 25 мая. По ней купили уже более 48 тыс. путевок на общую сумму более 15,5 млрд рублей. Возврат составил около 670 млн рублей.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство изменило проект указа о единовременной выплате семьям с детьми школьного возраста.

«Хорошо, отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет, да?», — уточнил Путин.

«Да, Владимир Владимирович, мы это обсуждали и пришли к такому выводу. Поскольку в разных регионах существует разный порядок подачи заявлений», – сказала Голикова.

Затрагивались и другие аспекты поддержки семей с детьми. Так, президент, комментируя ситуацию, при которой тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка, заявил: «Надо проработать вопрос с тарифами, и не только на такси, но и на другие виды транспорта».

Ранее председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него, констатировав разницу между тарифами в 180 рублей.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ, RT.