Дискуссионный клуб с Еленой Ромской и Еленой Андреевой

Участники: Алексей Орлов, Алиса Дементьева

Человек без определённого места жительства – кто он?

По каким причинам люди оказываются «на улице», без крыши над головой и средств к существованию?

Были бездомные у наших предков?

Как стать защищённым в подобных ситуациях?

Эти вопросы будут разбираться на очередном заседании «Дискуссионного клуба» на «Народном Славянском радио».

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!