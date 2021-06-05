Как не стать бездомным?
Дискуссионный клуб с Еленой Ромской и Еленой Андреевой
Участники: Алексей Орлов, Алиса Дементьева
Человек без определённого места жительства – кто он?
По каким причинам люди оказываются «на улице», без крыши над головой и средств к существованию?
Были бездомные у наших предков?
Как стать защищённым в подобных ситуациях?
Эти вопросы будут разбираться на очередном заседании «Дискуссионного клуба» на «Народном Славянском радио».
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!