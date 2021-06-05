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Как не стать бездомным?

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Дискуссионный клуб с Еленой Ромской и Еленой Андреевой

Участники: Алексей Орлов, Алиса Дементьева

Человек без определённого места жительства – кто он?
По каким причинам люди оказываются «на улице», без крыши над головой и средств к существованию?
Были бездомные у наших предков?
Как стать защищённым в подобных ситуациях?

Эти вопросы будут разбираться на очередном заседании «Дискуссионного клуба» на «Народном Славянском радио».

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FvgvB-JGOSw
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