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Столица меняет стандарт онкологической помощи

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На сегодняшний день Москва лидирует по применению новых современных технологий и методов лечения онкологии в стране. В работу запущен новый стандарт помощи онкобольным, который Сергей Собянин утвердил в 2019 году.

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На прошлой неделе в Манеже прошел первый Московский международный онкологический форум. Ведущие онкологи, химиотерапевты, радиотерапевты, хирурги, представители медучреждений и власти собрались, чтобы обсудить стратегию развития онкологической помощи, глобальные задачи и проблемы онкосферы.

«Мы переосмысляем и перестраиваем все без исключения процессы, связанные с оказанием медицинской помощи. Это и организационные изменения, это изменения функционала, взаимодействия, новое оснащение», – сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

На базе городской клинической больницы № 57 им. Д.Д. Плетнева, Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова, онкологической больницы № 62, больницы им. С.П. Боткина, больницы № 40 и онкологической больницы № 1 создано шесть многопрофильных центров, в каждый из которых входит клиника, центр амбулаторной онкопомощи, патоморфологическая лаборатория. Во всех центрах проводят диагностику, хирургическое лечение, медикаментозную терапию, осуществляют диспансерное наблюдение – и все это на базе одного учреждения. Такой подход существенно сокращает время постановки диагноза, увеличивает его точность и позволяет быстрее начать лечение. «Благодаря новому стандарту значительно сократился средний срок выполнения исследований – более 70 процентам пациентов диагноз ставят раньше, чем это определено сроками, установленными государственными стандартами и программами», – сообщил Никита Савелов, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по патологической анатомии в онкологии.

Среди всех современных нововведений стоит отметить также питание пациентов, которое является одним из важных факторов, способствующих борьбе организма с недугом, а кроме того оказывает серьезную помощь в реабилитации пациента. В больнице № 40 успешно делегировали вопрос питания профессионалам. Профильный комбинат питания разработал для пациентов особое меню «индивидуальный лечебный рацион». Такая пища готовится щадящими методами для максимального сохранения полезных свойств. Пациенты получают сбалансированное питание в соответствии со своим диагнозом разогретым в индивидуальной упаковке сразу в палату.

Пациенты отметили, что уровень оказываемой помощи существенно вырос благодаря всем новшествам. Сократилось время ожидания результатов и начала лечения. Такой подход дает многим новые шансы для жизни.

Метки: здравоохранение, лечениеонкология, Москва
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