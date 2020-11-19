В ближайшие годы на востоке Москвы возведут несколько новых медицинских объектов. В них установят современную технику для проведения исследований и эффективного лечения.

Осенью на территории ГКБ № 15 им. О. М. Филатова началось строительство скоропомощного стационарного комплекса со смотровыми палатами, диагностическими отделениями, процедурными кабинетами, операционными, реанимацией и лабораторией. В Измайлове появится комплекс лучевой терапии с современной техникой по диагностике и лечению онкологических заболеваний: ставить диагнозы врачи смогут уже на ранней стадии развития опухоли. Клиника будет построена на базе ГКБ №57 им. Д. Д. Плетнева. В Перове на территории Научно-практического центра им. А. С. Логинова также возведут крупный лечебно-диагностический комплекс с отделением лучевой терапии и операционными разного профиля.

Не так давно в Сокольниках стартовало строительство многопрофильного комплекса, относящегося к детской больнице святого Владимира. В новом здании планируют открыть отделения реанимации и интенсивной терапии, нейрохирургии, нефрологии, гемодиализа, патологии новорожденных и недоношенных детей и многие другие. Известно, что в новом корпусе появится собственная служба диагностики для проведения КТ, МРТ, рентгена и эндоскопических исследований.

В целом за последние годы во многих больницах столицы был проведен качественный ремонт помещений и санузлов. В палатах появилась удобная мебель, кондиционеры, а на баланс поступил новый инвентарь, включая постельное белье, полотенца и прочие принадлежности. Также примерно восемь лет назад в московские клиники начали внедрять систему, основанную на аутсорсинге – привлечение профессиональных компаний для оказания услуг.

Одной из причин перемен стало неудовлетворительное состояние точек питания в муниципальных учреждениях, существующих еще с советских времен. На плечи фирм-подрядчиков – крупных пищевых комбинатов – легло обновление материальной базы. Привлечение аутсорсеров обошлось больницам значительно дешевле содержания собственной кухни, а с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм этот процесс стало проще контролировать. Передав организацию питания профессионалам, удалось сделать больничное меню не только диетическим, но вкусным и более разнообразным. Кстати, примеру Москвы последовали и несколько других регионов страны.

Городские власти четко следят за сферой медицины и регулярно выделяют на нужды больниц крупные суммы из бюджета. Благодаря этому многие лечебные учреждения Москвы достигли уровня стандартов лучших клиник мира, а операции, которые проводят отечественные врачи, являются уникальными. Среди самых передовых выделяют городскую клиническую больницу им. Ф. И. Иноземцева, детскую ГКБ святого Владимира, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова, Боткинскую больницу.