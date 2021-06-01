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Пелагея — Живой концерт

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Запись концерта группы ПЕЛАГЕЯ, который состоялся в прямом эфире 19 апреля 2020 года на платформе МТС Live.

01. 00:00:00 Пташечка
02. 00:07:09 Когда мы были на войне
03. 00:17:05 Вишня белоснежная
04. 00:23:17 Конь
05. 00:34:33 Розы
06. 00:41:33 Alfonsina y el mar
07. 00:53:07 У колодезя вода
08. 01:01:53 Белым снегом
09. 01:08:17 Не для тебя
10. 01:14:27 Снежочки
11. 01:26:11 При лужку
12. 01:34:22 Любо, братцы, любо!
13. 01:42:07 Вишня
14. 01:46:37 Казак
15. 01:56:04 Ой, да не вечер
16. 02:06:49 Пасхальная
17. 02:13:17 Валенки
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E28LdAoqUXw
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