Народные песни от Пелагеи

Пелагея – знаменитая российская фолк-певица, известная уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен. Певица с удивительным голосом – коренная сибирячка. Она появилась на свет летом 1986 года в Новосибирске. Вместе с ее рождением на небосклоне российской культуры вспыхнула яркая звезда, удивительная и не похожая на все другие.

В этой девочке изначально было необычным все: имя, стремительное взросление, удивительный тембр голоса. Сначала Пелагея получила имя Полина. Так решили служащие ЗАГСа, посчитавшие, что Полина – это производное от «устаревшего» имени Пелагея. Позже, когда пришло время получать паспорт, Пелагея исправила ошибку. Своим старинным именем она очень дорожит, ведь так звали ее бабушку. А фамилия Ханова досталась от отчима, родного отца девушка не помнит.

Музыкальные способности и потрясающий голос Пелагея Ханова унаследовала от матери, джазовой певицы. Тем временем мама, чья певческая карьера сложилась трагично (Светлана Ханова потеряла голос после длительной болезни), вложила в дочь всю душу. Видя, что девочка с колыбели начала проявлять незаурядные музыкальные способности, женщина приложила все силы, чтобы развить ее талант.

Уже в грудном возрасте Пелагея пробовала повторять за мамой, поющей ей колыбельную, целые музыкальные фразы. В 3 года девочка удивляла всех окружающих тем, что уже умела читать. Ее первой прочитанной книгой стал сатирический роман «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Творческая биография певицы началась еще до школы. Со сценой Пелагея Ханова познакомилась в 4 года. Это случилось в Питере. Мама взяла маленькую дочь на выставку авангардистов. Дебют произвел неизгладимое впечатление на всех присутствующих, в том числе и на юную певицу. Она навсегда влюбилась в сцену. Продолжились выступления в детском садике родного Новосибирска, где маленькая Полина регулярно давала «концерты» на всех утренниках.

В 8 лет Ханова поступила в музыкальную спецшколу в Новосибирске, которая действовала при консерватории. Пелагея оказалась первой вокалисткой в истории заведения. Именно тут 9-летнюю звездочку впервые услышал лидер музыкального коллектива «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. Музыкант предложил родителям привезти дочь в столицу, где девочка сможет участвовать в конкурсе «Утренняя звезда».

Совет Ревякина оказался правильным: Пелагея получила титул «Лучшая исполнительница народной песни в России 1996 года». Участие в «Утренней звезде» было переломным событием в жизни маленькой исполнительницы. С этого момента Пелагея Ханова совершила стремительный карьерный взлет. Вскоре уникальный голос сибирячки услышали не только соотечественники. Жак Ширак назвал юную певунью «русской Эдит Пиаф». Пелагее рукоплескала Хиллари Клинтон, а Борис Ельцин, прослезившись, назвал ее «символом возрождающейся России».

В 9 лет Пелагея Ханова – стипендиатка фонда «Юные дарования Сибири». Певица участвует в Международной программе ООН «Новые имена Планеты». Русским романсам в исполнении сибирячки рукоплещут в Кремлевском дворце и ГКЗ «Россия». Во время выступления в Кремле Пелагея познакомилась с Патриархом всея Руси Алексием II и получила от него благословение на дальнейшее творчество. О таком большинство российских исполнителей могли только мечтать.

В 1997 году 11-летняя девочка появилась на сцене КВН. Пелагея выступила за команду Новосибирского государственного университета и произвела фурор. Пелагея становится не только исполнительницей музыкальных номеров, но и полноправным участником команды. Можно смело утверждать, что для зрителей звездочку по имени «Пелагея» открыл КВН.

Музыка

Востребованность и постоянное участие в концертах и конкурсах становятся причиной переселения Пелагеи в столицу. Девочка переезжает в Москву вместе с мамой. Здесь они снимают квартиру. Ханова отправляется учиться в музыкальную школу при Гнесинском училище. В это время Пелагея записывает дебютный музыкальный альбом «Любо!».

Вокалом девочки занимается мама. Удивительный диапазон в 4 октавы оказывается препятствием даже для именитых педагогов: учителя боятся заниматься с юным дарованием, дабы не испортить уникальные природные способности Пелагеи. Под началом Светланы Хановой юная певица освоила сложное белькантовое пение.

Живя в столице, Пелагея Ханова становится постоянной участницей официальных мероприятий. Песням юной певицы рукоплещут на церемонии вручения премий «Ника» и «Золотая маска», на концерте «Пасха в Кремле» и саммите глав Франции, Германии и России. Примечательно, что на последнем мероприятии, имеющем государственное значение, сольный концерт Пелагеи был единственным культурным мероприятием, предусмотренным протоколом.

Весной 1998 года вышел в эфир выпуск «Антропологии» Дмитрия Диброва с участием Пелагеи. Девочке тогда исполнилось 11 лет. А в следующем году певица участвовала в престижном музыкальном фестивале в швейцарском Эвиане. Приглашение на фестиваль девочка получила от самого Мстислава Ростроповича. Галина Вишневская не поскупилась на похвалы в адрес российской звездочки, назвав юную певицу «будущим Мировой оперной сцены».

В том же 1999 году Пелагея Ханова спела на международном фольклорном фестивале в Шотландии, поразив искушенных зрителей Эдинбурга. Выступления певицы транслировались на громадном экране в Лондонском парке. Девушка получила предложение записать новый альбом в Швейцарии и познакомилась с менеджером легендарного Хосе Каррераса. Менеджер предложил Хановой поучаствовать в мировой премьере оперного певца в 2000 году, предложение Пелагея приняла.

Группа "Пелагея"

В 14 лет Пелагея Ханова становится студенткой РАТИ. Во время учебы, в 2003 году певица выпускает альбом-ретроспективу «Пелагея», в который входят популярные песни исполнительницы, с которыми девушка выступала с десяти лет: «Любо, братцы, любо», «Казак», «Сидел Ваня на диване», «Вечериночная» и другие.

В 2005 году Пелагея окончила эстрадное отделение и получила красный диплом. В том же году сибирская фолк-исполнительница основала собственную музыкальную группу, которая была названа «Пелагея».

В 2009 году Пелагея выпустила интернет-релизом, а через год и на физическом носителе новый двойной альбом «Тропы», в который вошли русские народные, казачьи и авторские песни. На двух дисках записаны знаменитые песни, исполненные Пелагеей: «Ой, да не вечер», «Розы», «Полночный всадник», «Былинка», «Степь», «Оборотень-князь» и другие. Первое выступление коллектива состоялось на праздновании 300-летия Санкт-Петербурга и было тепло принято зрителями.

На сегодня у Пелагеи записано 6 альбомов. Исполнительница работает над 7-м, который будет носить название «Вишневый сад». Кроме того, в репертуар певицы входят десятки популярных романсов и народных песен, которые Пелагея исполняла только со сцены, не записывая на диски. Среди этих композиций: «Не для меня придет весна», «В горнице», «Конь», «Черный ворон», «Под ракетой зеленой» и другие композиции, поколениями любимые жителями страны.