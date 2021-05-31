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Его величество Уголь. Почему глобальная декарбонизация проваливается. Борис Марцинкевич

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Почему инвесторы так активно вкладываются в труднодоступные месторождения Сибири и Дальнего Востока. Кому и зачем нужен наш уголь и кто собирается построить в Якутии целый город для его добычи. Где залегает самый экологичный в мире уголь и почему человечество не собирается отказываться от этого топлива в ближайшем будущем. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3UhbPVjLpqg
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