Его величество Уголь. Почему глобальная декарбонизация проваливается. Борис Марцинкевич
Почему инвесторы так активно вкладываются в труднодоступные месторождения Сибири и Дальнего Востока. Кому и зачем нужен наш уголь и кто собирается построить в Якутии целый город для его добычи. Где залегает самый экологичный в мире уголь и почему человечество не собирается отказываться от этого топлива в ближайшем будущем. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич.