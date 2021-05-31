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Алексей Исаев. На помощь голодающему Ленинграду! Подвиг 2-й ударной армии

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Зимой 1941 года после удачной Тихвинской наступательной операции советское командование планировало полное снятие блокады Ленинграда. Город умирал от голода. Требовалось срочно снять с него блокаду. Волховский фронт получил в пополнение две армии, которые должны были разгромить группу армий «Север» и спасти город. Достаточно быстро стало ясно, что это не удастся и тогда войскам изменили задачу – уничтожить Чудовскую группировку немцев.
К.и.н. Алексей Исаев рассказывает о развитии наступления Волховского фронта с января по март 1942 года.
Лекция подготовлена в рамках проекта «Подвиг 2-й ударной армии». Проект реализуется фондом «Таволга» https://fondtavolga.ru/ при поддержке Государственной компании «Автодор» и Российского исторического общества. Информационная поддержка проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова. проекта: «Я помню» https://iremember.ru/, «ТактикМедиа» и канал Дмитрия Пучкова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=q4R8hHf0ch0
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