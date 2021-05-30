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Плотницкие рассказы. Телеспектакль по повести Василия Белова (1973)

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Плотницкие рассказы. Телеспектакль по повести Василия Белова

Год производства: 1973

Огромной силой обладает время. То, что было близким и понятным десятилетия назад, сегодня уже  для многих история. Поэтому предлагаем вам побывать в доброй русской деревне, в обществе хороших русских мужиков, посмотрев удивительный телеспектакль, созданный по мотивам одноименной повести Василия Белова, режиссером Павлом Резниковым с потрясающим Борисом Бабочкиным в главной роли.

Однажды молодой городской отпускник, который был родом из этой деревни, решил восстановить на опустевшем отцовском подворье баню. Пригласил он в помощь себе старого колхозного плотника Олешу Смолина и его друга-сверстника Авенира Козонкова, который был не охотник до крестьянской и плотницкой работы, зато охотно писал жалобы в сельсовет и статьи в газеты. Слушая воспоминания старика Смолина о своей жизни и жизни родного села, познаешь поэзию народного языка и загадочную русскую душу.

#театр #телеспектакль
Гл. ред литературно-драматических программ 1973
Автор сценария – Борис #Ткаченко
Автор сценария – Павел #Резников
Режиссер – Павел Резников (постановщик)
Режиссер – Надежда #Марусалова (ТВ)
Оператор – Владислав #Ефимов
Оператор – Анатолий #Авагин
Оператор – Лев Медекша
Оператор – В. Голято
Оператор – Геннадий Зубанов
Художник – Александр #Грачев (постановщик)
Актер – Борис #Бабочкин (Смолин)
Актер – Петр #Константинов (Козонков)
Актер – Василий #Бочкарев (Константин)
Актер – Екатерина #Калинина (Настасья)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DasQh-bcjuA
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