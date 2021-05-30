Плотницкие рассказы. Телеспектакль по повести Василия Белова

Год производства: 1973

Огромной силой обладает время. То, что было близким и понятным десятилетия назад, сегодня уже для многих история. Поэтому предлагаем вам побывать в доброй русской деревне, в обществе хороших русских мужиков, посмотрев удивительный телеспектакль, созданный по мотивам одноименной повести Василия Белова, режиссером Павлом Резниковым с потрясающим Борисом Бабочкиным в главной роли.

Однажды молодой городской отпускник, который был родом из этой деревни, решил восстановить на опустевшем отцовском подворье баню. Пригласил он в помощь себе старого колхозного плотника Олешу Смолина и его друга-сверстника Авенира Козонкова, который был не охотник до крестьянской и плотницкой работы, зато охотно писал жалобы в сельсовет и статьи в газеты. Слушая воспоминания старика Смолина о своей жизни и жизни родного села, познаешь поэзию народного языка и загадочную русскую душу.

#театр #телеспектакль

Гл. ред литературно-драматических программ 1973

Автор сценария – Борис #Ткаченко

Автор сценария – Павел #Резников

Режиссер – Павел Резников (постановщик)

Режиссер – Надежда #Марусалова (ТВ)

Оператор – Владислав #Ефимов

Оператор – Анатолий #Авагин

Оператор – Лев Медекша

Оператор – В. Голято

Оператор – Геннадий Зубанов

Художник – Александр #Грачев (постановщик)

Актер – Борис #Бабочкин (Смолин)

Актер – Петр #Константинов (Козонков)

Актер – Василий #Бочкарев (Константин)

Актер – Екатерина #Калинина (Настасья)