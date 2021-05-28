«Спасись сам и тысячи вокруг тебя спасутся!»

Остановим духовное и генетическое уничтожение российских народов!

Второй выпуск интервью с лауреатом Гран-При Премии за доброту в искусстве «На Благо Мира»-2011, соучредителем проекта «Общее Дело», активным борцом за трезвость и сохранение нации профессором Владимиром Георгиевичем Ждановым, который противостоит идеологической и алкогольной диверсии, направленной на духовное и генетическое уничтожение российских народов. Интервью посвящено ответам на актуальные вопросы зрителей после публикации предыдущего выпуска.

Тайминг:

2:38 История трезвеннических движений в России. Первое трезвенническое движение в 1858 года. История народного восстания.

6:30 16 работ Л.Н.Толстого о трезвости изъяты и сборников его сочинений. Чья это работа? История второго трезвеннического движения.

8:32 К Владимиру Ильичу Ленину можно относиться по разному, но при его жизни в России действовал запрет на спиртное. 11 лет сухого закона. Третье трезвенническое движение.

14:25 Столетняя статистика пития и трезвости. Четвертое трезвенническое движение.

17:07 Доклад академика Фёдора Григорьевича Углова ознаменовал пятое трезвенническое движение в России.

20:05 Что будет, когда Русь протрезвеет? Почему люди пьют?

23:43 Сто тридцать восемь трезвых и процветающих деревень в Якутии.

25:04 В течении какого времени можно отрезвить Россию и что для этого нужно? Война-VS-Алкоголизм, сравнение.

30:38 Что делать, если родители пьют?

33:20 Стыд чиновников. Массовый катарсис на лекции об отрезвлении нации.

41:00 На что живет Владимир Георгиевич Жданов? Почему его лекции и семинары бесплатны?

43:42 «Министерство здравоохранения – филиал алкогольной мафии!» История попыток запрета продажи всех видов алкогольных напитков тем, кому не исполнился 21 год.

49:51 «После лекций О.Г.Торсунова 95% слушателей перестают употреблять алкоголь»

51:47 «Медицинская система держит медиков в невежестве и направлена против здорового образа жизни»

56:52 Было ли ощущение великой миссии в детстве у В.Г.Жданова?

1:01:14 Влияние алкоголя на божественное начало. На чем основана духовность?

1:03:46 Почему Катар является одной из самых богатых стран мира? 2\3 Землян живут трезво.

1:07:36 Допускал ли Жданов что его «уберут»? Боялся ли он за свою жизнь?

1:10:00 Что такое счастье? Отношение к марихуане, психоделическим грибам и остальной «дури».

1:17:00 Как помочь и принять участие в отрезвлении народа?

1:19:53 Розыгрыш книги «Пропуск в третье тысячелетие». Итоги.

1:21:10 Что может один человек? Напутственные слова.

Профессор Владимир Георгиевич Жданов:

Российский общественный деятель, председатель «Союза борьбы за народную трезвость», популяризатор методов избавления от употребления алкоголя, табака и восстановления зрения. Один из авторов проекта «Общее дело»