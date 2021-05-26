Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.36
1913. Воз с ёлками у Никольского рынка
1913. Предпраздничный ёлочный базар
1898. Лютеранская церковь Св. Елизаветы и римско-католический костёл Св. Николая
1902. Перспектива 12-й – 13-й линии ВО в дни визита президента Французской республики Эмиля Лубэ
1909. Гостиница для рабочих в помещении бывшего Стеклянного завода Петербургского общества трезвости
1912. Обвал шестиэтажного дома И. Г. Торкачева. Наружный фасад дома
1913. Канцелярия 2-го полицейского участка Спасской части
1914. Похоронная процессия на Конногвардейском переулке
1914. Профессор физико-математического факультета И.В.Мещерский среди курсисток в день празднования юбилея его научно-педагогической деятельности
1914. У редакции газеты. В ожидании известий
1914. Уличные патриотические манифестации на Невском проспекте
1915. Член Государственной Думы 4-го созыва П. Н. Милюков во время выступления
1916. Александр Дмитриевич Протопопов (посередине) – последний царский министр внутренних дел Российской империи, в своем кабинете с двумя сотрудниками. Сентябрь
1917. Выступление кадета П. Н. Милюкова на заседании Всероссийского съезда партии «Народной свободы» в помещении Капеллы
1917. Первомайская демонстрация в Петрограде
1917. Решётка сада Зимнего дворца с зачехлёнными царскими гербами
1917. Сожжение герба у Аничкова дворца
1917. Штаб батальона и его командир Мария Бочкарева
1917. Освящение знамени женского «батальона смерти»
1917. 1-й Петроградский батальон. Рядовой Пелагея Сайгина, оренбургская казачка