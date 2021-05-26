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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.36

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1913. Воз с ёлками у Никольского рынка
1913. Воз с ёлками у Никольского рынка

1913. Предпраздничный ёлочный базар
1913. Предпраздничный ёлочный базар

1898. Лютеранская церковь Св. Елизаветы и римско-католический костёл Св. Николая
1898. Лютеранская церковь Св. Елизаветы и римско-католический костёл Св. Николая

1902. Перспектива 12-й - 13-й линии ВО в дни визита президента Французской республики Эмиля Лубэ.
1902. Перспектива 12-й – 13-й линии ВО в дни визита президента Французской республики Эмиля Лубэ

1909. Гостиница для рабочих в помещении бывшего Стеклянного завода Петербургского общества трезвости
1909. Гостиница для рабочих в помещении бывшего Стеклянного завода Петербургского общества трезвости

1912. Обвал шестиэтажного дома И. Г. Торкачева. Наружный фасад дома
1912. Обвал шестиэтажного дома И. Г. Торкачева. Наружный фасад дома

1913. Канцелярия 2-го полицейского участка Спасской части
1913. Канцелярия 2-го полицейского участка Спасской части

1914. Похоронная процессия на Конногвардейском переулке
1914. Похоронная процессия на Конногвардейском переулке

1914. Профессор физико-математического факультета И.В.Мещерский среди курсисток в день празднования юбилея его научно-педагогической деятельности
1914. Профессор физико-математического факультета И.В.Мещерский среди курсисток в день празднования юбилея его научно-педагогической деятельности

1914. У редакции газеты. В ожидании известий
1914. У редакции газеты. В ожидании известий

1914. Уличные патриотические манифестации на Невском проспекте
1914. Уличные патриотические манифестации на Невском проспекте

1915. Член Государственной Думы 4-го созыва П. Н. Милюков во время выступления
1915. Член Государственной Думы 4-го созыва П. Н. Милюков во время выступления

1916. Александр Дмитриевич Протопопов (посередине) - последний царский министр внутренних дел Российской империи, в своем кабинете с двумя сотрудниками. Сентябрь
1916. Александр Дмитриевич Протопопов (посередине) – последний царский министр внутренних дел Российской империи, в своем кабинете с двумя сотрудниками. Сентябрь

1917. Выступление кадета П. Н. Милюкова на заседании Всероссийского съезда партии «Народной свободы» в помещении Капеллы
1917. Выступление кадета П. Н. Милюкова на заседании Всероссийского съезда партии «Народной свободы» в помещении Капеллы

1917. Первомайская демонстрация в Петрограде
1917. Первомайская демонстрация в Петрограде

1917. Решётка сада Зимнего дворца с зачехлёнными царскими гербами
1917. Решётка сада Зимнего дворца с зачехлёнными царскими гербами

1917. Сожжение герба у Аничкова дворца
1917. Сожжение герба у Аничкова дворца

1917. Штаб батальона и его командир Мария Бочкарева
1917. Штаб батальона и его командир Мария Бочкарева

1917. Освящение знамени женского «батальона смерти»
1917. Освящение знамени женского «батальона смерти»

1917. 1-й Петроградский батальон. Рядовой Пелагея Сайгина, оренбургская казачка
1917. 1-й Петроградский батальон. Рядовой Пелагея Сайгина, оренбургская казачка

1917. 1-й Петроградский батальон. Раненые бойцы
1917. 1-й Петроградский батальон. Раненые бойцы

Источник: https://humus.livejournal.com/7784147.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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