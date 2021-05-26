С каждым новым празднованием дня Победы в Великой Отечественной Войне осознаешь, как же мало остается ветеранов и участников тех страшных событий. Несмотря на это, легендарные подвиги, которые они совершали, просто героические события и самоотверженный труд наших дедов, прадедов, бабушек и прабабушек останется навсегда в наших сердцах.

И как бы сейчас нам не пытались «запудрить мозги» и навязать свою точку зрения США и страны Запада о победе над фашистскими захватчиками, необходимо понимать, что это было лишь участие и помощь. Главным героем той кровопролитной войны был и останется народ Советского Союза и его подвиги!

Из наших земляков, жителей Кыргызстана и Казахстана была сформирована 316 стрелковая дивизия. В октябре 1941 года соединение было переброшено для обороны Москвы на Волоколамское направление протяженностью по фронту свыше сорока километров. Дивизия оборонялась совместно с 1-й гвардейской танковой бригадой и спустя месяц ожесточенных боев 16 ноября, произошло событие, которое положило начало «легенде про 28 панфиловцев». В течение 5 суток с 16 по 20 ноября 1941 года 316-я стрелковая дивизия сдерживала наступление 2-х танковых дивизий и 1-й пехотной дивизии немецких войск. Командиры тех немецких дивизий называли в своих заметках нашу дивизию «дикой», а советские бойцы, которые не боялись погибнуть и не сдавались в плен повергали их в шок. 17 ноября 1941 года дивизия награждается Орденом Красного Знамени, а 18 ноября 1941 года преобразовалась и стала 8-й гвардейской стрелковой дивизией.

Из призывников Кыргызстана также сформировали 385-ю дивизию, 4-ю, 40-ю стрелковые бригады и несколько кавалерийских дивизий. В тяжёлейших и кровопролитных сражениях под Москвой героически проявила себя 40-я стрелковая бригада. Своими уверенными действиями прославилась 385-я стрелковая дивизия, которая прошла путь по дорогам войны от Москвы до Балтики. Подвиги 4-ой Гвардейской краснознамённой стрелковой бригады запомнились при разгроме немецких войск на Северном Кавказе.

В дальнейшем в республике формировались воинские части и подразделения, которые также прославлялись на фронте. Например, в мае 1943 года в Кыргызстане были сформированы три отдельных стрелковых батальона, которые также славно сражались на полях в годы войны.

Воины Советского Союза плечом к плечу стояли на смерть ради светлого будущего нашей Родины, ради нашего будущего. Об этом самоотверженном вкладе, ценой собственных жизней наших дедов и прадедов мы не должны никогда забывать, рассказывать нашим детям и внукам, прививать патриотизм с детства и пресекать любые попытки переписать историю нашего народа.