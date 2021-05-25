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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.35

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1900. Совет и попечители Императорского человеколюбивого общества
1900. Совет и попечители Императорского человеколюбивого общества

<a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/91234165@N03/51200943237/in/dateposted-public/" title="1906. Группа депутатов Первой Государственной Думы в зале заседаний Таврического дворца">1906. Группа депутатов Первой Государственной Думы в зале заседаний Таврического дворца</a>
1906. Группа депутатов Первой Государственной Думы в зале заседаний Таврического дворца

1906. Группа депутатов Первой Государственной Думы за столом
1906. Группа депутатов Первой Государственной Думы за столом

1906. Депутат Первой Государственной Думы от Московской губернии, председатель Государственной Думы
1906. Депутат Первой Государственной Думы от Московской губернии, председатель Государственной Думы

1906. Лидеры российских либеральных партий в кулуарах Таврического дворца
1906. Лидеры российских либеральных партий в кулуарах Таврического дворца

1907. Группа депутатов Второй Государственной Думы, избранных от Витебской губернии
1907. Группа депутатов Второй Государственной Думы, избранных от Витебской губернии

1907. Группа депутатов Второй Государственной Думы
1907. Группа депутатов Второй Государственной Думы

1907. Собрание актива Кадетской партии в доме В. Д. Набокова (Б. Морская ул., 47) накануне открытия Второй Государственной Думы
1907. Собрание актива Кадетской партии в доме В. Д. Набокова (Б. Морская ул., 47) накануне открытия Второй Государственной Думы


1910. Член Государственной Думы 3-го созыва П. Н. Милюков просматривает газеты в своем кабинете

1913. Празднование 50-летнего юбилея Павловского военного училища
1913. Празднование 50-летнего юбилея Павловского военного училища

1913. Празднование 50-летнего юбилея Павловского военного училища. Преодоление проволочных заграждений
1913. Празднование 50-летнего юбилея Павловского военного училища. Преодоление проволочных заграждений

1914. Ф. Шаляпин с поклонниками у служебного входа театра Народного дома
1914. Ф. Шаляпин с поклонниками у служебного входа театра Народного дома

1914. Манифестация на площади Зимнего Дворца
1914. Манифестация на площади Зимнего Дворца

1914. Невский проспект в день объявления войны
1914. Невский проспект в день объявления войны

1914. Патриотические манифестации на Троицкой площади
1914. Патриотические манифестации на Троицкой площади

1914. Запасные отправляются на приёмный пункт. 20 июля
1914. Запасные отправляются на приёмный пункт. 20 июля

1914. Ждут очереди (приемная комиссия запасных)
1914. Ждут очереди (приемная комиссия запасных)

1914. Император Николай 2 с ранеными и членами «Российского общества Красного Креста»
1914. Император Николай 2 с ранеными и членами «Российского общества Красного Креста»

1914. Пехотный батальон
1914. Пехотный батальон

Источник: https://humus.livejournal.com/7781654.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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