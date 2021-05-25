Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.35
1900. Совет и попечители Императорского человеколюбивого общества
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1906. Группа депутатов Первой Государственной Думы в зале заседаний Таврического дворца
1906. Группа депутатов Первой Государственной Думы за столом
1906. Депутат Первой Государственной Думы от Московской губернии, председатель Государственной Думы
1906. Лидеры российских либеральных партий в кулуарах Таврического дворца
1907. Группа депутатов Второй Государственной Думы, избранных от Витебской губернии
1907. Группа депутатов Второй Государственной Думы
1907. Собрание актива Кадетской партии в доме В. Д. Набокова (Б. Морская ул., 47) накануне открытия Второй Государственной Думы
1910. Член Государственной Думы 3-го созыва П. Н. Милюков просматривает газеты в своем кабинете
1913. Празднование 50-летнего юбилея Павловского военного училища
1913. Празднование 50-летнего юбилея Павловского военного училища. Преодоление проволочных заграждений
1914. Ф. Шаляпин с поклонниками у служебного входа театра Народного дома
1914. Манифестация на площади Зимнего Дворца
1914. Невский проспект в день объявления войны
1914. Патриотические манифестации на Троицкой площади
1914. Запасные отправляются на приёмный пункт. 20 июля
1914. Ждут очереди (приемная комиссия запасных)
1914. Император Николай 2 с ранеными и членами «Российского общества Красного Креста»