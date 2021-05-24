Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.34
1870-е. Министр внутренних дел П. А. Валуев
1870-е. Министр внутренних дел П. А. Валуев
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1892. Портрет министра финансов С. Ю. Витте
1913. Портрет государственного деятеля С. Ю. Витте
1910-е. Портрет министра двора барона В. Б. Фредерикса в форме конного полка
1910-е. Генерал от инфантерии А.А.Брусилов
1906. Председатель Первой Государственной Думы Сергей Андреевич Муромцев (слева) и князь Давид Осипович Бебутов
1906. Заседание Кадетского клуба на Шпалерной улице
1913. П.Н.Нестеров во время встречи с ним в редакции петербургской газеты «Новое время», 30 августа
1910. Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская в группе актеров театра К. А. Незлобина (Москва), участвовавших в представлении пьесы «Мелкий бес»
1913. Оркестр лейб-гвардии Павловского полка
1913. Великий князь Дмитрий Павлович за рулём своего автомобиля
1910. В мастерской художника И. Е. Репина в Куоккала (Финляндия). Во второй комнате – И. Е. Репин за чтением газеты
1905. И. Е. Репин, в своей мастерской в Финляндии, пишет портрет артистки М. Ф. Андреевой, жены Максима Горького
1904. И. Е. Репин с гостями на зимней веранде в «Пенатах»
1900-е. И. Е. Репин пишет этюд на Финском заливе в Куоккала
1908. Эпидемия азиатской холеры в гор. С.-Петербург. Противохолерная прививка вакцины в Карповском городском убежище
1912. «Несётся ввысь душа» (III акт), комедия А. Шульца и Н. Сергиевского (к постановке в театре Литературно-художественного общества)