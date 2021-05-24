

1870-е. Министр внутренних дел П. А. Валуев



1870-е. Министр внутренних дел П. А. Валуев

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1892. Портрет министра финансов С. Ю. Витте



1913. Портрет государственного деятеля С. Ю. Витте



1910-е. Портрет министра двора барона В. Б. Фредерикса в форме конного полка



1910-е. Генерал от инфантерии А.А.Брусилов



1906. Председатель Первой Государственной Думы Сергей Андреевич Муромцев (слева) и князь Давид Осипович Бебутов



1906. Заседание Кадетского клуба на Шпалерной улице



1913. П.Н.Нестеров во время встречи с ним в редакции петербургской газеты «Новое время», 30 августа



1910. Федор Сологуб и Анастасия Чеботаревская в группе актеров театра К. А. Незлобина (Москва), участвовавших в представлении пьесы «Мелкий бес»



1913. Оркестр лейб-гвардии Павловского полка



1913. Великий князь Дмитрий Павлович за рулём своего автомобиля



1910. В мастерской художника И. Е. Репина в Куоккала (Финляндия). Во второй комнате – И. Е. Репин за чтением газеты



1905. И. Е. Репин, в своей мастерской в Финляндии, пишет портрет артистки М. Ф. Андреевой, жены Максима Горького



1904. И. Е. Репин с гостями на зимней веранде в «Пенатах»



1900-е. И. Е. Репин пишет этюд на Финском заливе в Куоккала



1908. Эпидемия азиатской холеры в гор. С.-Петербург. Противохолерная прививка вакцины в Карповском городском убежище



1912. «Несётся ввысь душа» (III акт), комедия А. Шульца и Н. Сергиевского (к постановке в театре Литературно-художественного общества)



1908. Заседание Государственного Совета в Мариинском дворце