Вечная энергия. Россия запустила мега-установку
В России успешно запущена первая за 20 лет новая термоядерная установка. Она станет частью международного исследовательского проекта ИТЭР, цель которого – создать неиссякаемый и безопасный источник энергии, но это не единственное её предназначение. Каковы шансы зажечь маленькое «солнце» на Земле и как к этому идёт Россия – разберём в сегодняшнем выпуске.
00:00 Вступление
00:41 Смелая идея
02:26 Время новостей
03:32 ИТЭР
04:58 Своя «звезда»
06:21 Гибрид
08:12 Нужное дело
10:08 Время Человека