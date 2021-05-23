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Вечная энергия. Россия запустила мега-установку

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В России успешно запущена первая за 20 лет новая термоядерная установка. Она станет частью международного исследовательского проекта ИТЭР, цель которого – создать неиссякаемый и безопасный источник энергии, но это не единственное её предназначение. Каковы шансы зажечь маленькое «солнце» на Земле и как к этому идёт Россия – разберём в сегодняшнем выпуске.

00:00 Вступление
00:41 Смелая идея
02:26 Время новостей
03:32 ИТЭР
04:58 Своя «звезда»
06:21 Гибрид
08:12 Нужное дело
10:08 Время Человека

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FgB8CMkcchM
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