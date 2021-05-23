Вассерман о новом мировом налоге

США активно поддерживают свои корпорации разными способами: от налоговых льгот до громадных государственных заказов. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал предложение Минфина Америки о введении мирового налога, минимум в 15%, на прибыль корпораций.

«Подозреваю, что для Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН) это будет перекладыванием из одного кармана в другой, их же», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что все дело в том, по каким принципам осуществляется движение денежных потоков в мире.

«Давно известно, что вся мировая финансовая система выстроена так, что любой платеж в какой-либо валюте автоматически отражается на счетах страны, выпустившей эту валюту. Соответственно, США, так или иначе контролируют все платежи в долларах, а львиная доля международных взаиморасчетов сейчас осуществляется долларах», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он предположил, что в случае, если инициатива с новым налогом будет воплощена в жизнь, то она ляжет бременем на другие страны.