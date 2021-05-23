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Платить будут все, кроме США

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Вассерман о новом мировом налоге

США активно поддерживают свои корпорации разными способами: от налоговых льгот до громадных государственных заказов. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал предложение Минфина Америки о введении мирового налога, минимум в 15%, на прибыль корпораций.

«Подозреваю, что для Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН) это будет перекладыванием из одного кармана в другой, их же», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что все дело в том, по каким принципам осуществляется движение денежных потоков в мире.

«Давно известно, что вся мировая финансовая система выстроена так, что любой платеж в какой-либо валюте автоматически отражается на счетах страны, выпустившей эту валюту. Соответственно, США, так или иначе контролируют все платежи в долларах, а львиная доля международных взаиморасчетов сейчас осуществляется долларах», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он предположил, что в случае, если инициатива с новым налогом будет воплощена в жизнь, то она ляжет бременем на другие страны.

«Я не исключаю, что любое повышение платежей в долларах, под любым предлогом, в конечном счете принесет какую-то дополнительную прибыть Америке. Однако США довольно активно поддерживают свои корпорации разными способами, от налоговых льгот, до громадных государственных заказов. Подозреваю, что они найдут способ компенсировать этот дополнительный налог. Мне представляется, что этот мировой налог будет платить мир, кроме Соединенных Государств Америки», — подытожил политический консультант.

Источник: https://vassermans.ru/com/platit-budut-vse-krome-ssha/
Метки: комментарий, налог на прибыль корпораций, США
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