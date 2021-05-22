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“Что они за идиоты?! – Да мы все вместе взятые не стОим двоих тех русских!” Дневник немецкого солдата

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В дневнике немецкого солдата, воевавшего в составе группы армий «Север». Был описан случай, произошедший с ним в самом начале войны в июле 1941 года…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

"…Мы с другими камрадами поспешили посмотреть, кто же причинил нам такой ущерб, и пошли влево от колонны, поднимаясь на небольшую горочку, слегка возвышавшуюся метрах в ста от дороги. На этой горочке уже стояла группа наших офицеров и солдат, державших оружие наготове. Все они смотрели на что-то такое на земле, что скрывали от меня их фигуры. Подойдя к этой группе немного со стороны, я увидел картину, которая потом преследовала меня многими бессонными ночами. На пригорке находился совсем неглубокий окоп, вокруг которого были видны немногочисленные воронки то ли от мин, то ли от малокалиберной пушки.  На бруствере стоял русский пулемет Максим без щитка, а его кожух охлаждения ствола был туго замотан грязными тряпками. Видимо, для того чтобы хоть как-то задержать вытекание воды через ранее пробитые пулями в нем дырки. Видимо,  пулеметный расчет был оставлен русскими на этой горке, чтобы задержать продвижение наших войск по дороге. Пулемётчики вступили в бой с идущей впереди нас нашей частью и были обстреляны нашими артиллеристами…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RI1lmNNR8tM
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