Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

История крейсера “Аврора”

75 0

История крейсера "Аврора" с момента его закладки на судостроительной верфи "Новое Адмиралтейство" до проведения модернизации в близкое к нам время.

Начальник музея "Авроры", капитан 1-го ранга в отставке Г.П.Бартев рассказывает об истории крейсера, фото группы рабочих – строителей крейсера "Аврора" и фото крейсера после его спуска на воду. Кинохроника времен Великой Отечественной войны: зенитное орудие на фоне Исаакиевского собора, проводы на фронт красноармейцев членами их семей. Рассказ Г.Бартева о службе на "Авроре" в должности радиста. Кинохроника Первой мировой войны, Гражданской войны в России. Г.Бартев рассказывает подробности об историческом выстреле крейсера "Аврора".

Главная редакция общественно-политических программ, 1990 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QgvZTJazid4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Три гвоздики к крейсеру «Аврора»
МНОГО РАЗ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ ИЛИ УРОКИ ИСТОРИИ.
Беспощадно, зло и ненужно... (Часть I)
Больше ста лет назад русские военные уже спасали попавших в беду итальянцев
В чём смысл русской революции
Революционный Петроград: Взгляд через столетие
Ленин и Белоруссия
Искатели. «Аврора». Мифология выстрела (2015)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru