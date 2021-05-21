История крейсера “Аврора”
История крейсера "Аврора" с момента его закладки на судостроительной верфи "Новое Адмиралтейство" до проведения модернизации в близкое к нам время.
Начальник музея "Авроры", капитан 1-го ранга в отставке Г.П.Бартев рассказывает об истории крейсера, фото группы рабочих – строителей крейсера "Аврора" и фото крейсера после его спуска на воду. Кинохроника времен Великой Отечественной войны: зенитное орудие на фоне Исаакиевского собора, проводы на фронт красноармейцев членами их семей. Рассказ Г.Бартева о службе на "Авроре" в должности радиста. Кинохроника Первой мировой войны, Гражданской войны в России. Г.Бартев рассказывает подробности об историческом выстреле крейсера "Аврора".
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