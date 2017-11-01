Три гвоздики к крейсеру «Аврора»
15:27. 1 ноября 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Три гвоздики к крейсеру «Аврора»
Ровно сто лет назад из бакового орудия крейсера 1-ранга «Аврора» был произведен выстрел, ставший символом наступления новой эры не только для России, но и для человечества в целом. Выстрел, окончательно развеявший во прах процветавшие к началу ХХ века реликты феодализма и разрушивший прежнюю капиталистическую систему, имевшую по тем временам крайне неприглядное, если не сказать бесчеловечное обличье.
Фактически, все имеющиеся на сегодняшний день достижения в социальной области, от всеобщего образования до нормированного рабочего дня, стандартов медицинской помощи, прав женщин, пенсионного обеспечения и прочих благ во всех цивилизованных странах мира – это прямое следствие Октябрьской революции. Советская Россия, а впоследствии СССР предоставляли своим гражданам столько социальных гарантий, сколько не было за всю предыдущую историю человечества и, что характерно, эти гарантии выполняли. Работодателям в прочих государствах было о чем задуматься – пример Советского Союза стоял перед глазами и игнорировать его было уже невозможно. Эпоха безжалостной эксплуатации в буквальном смысле этого слова была уничтожена выстрелом Авроры.
Популярные ныне стенания о «неудаче социалистического эксперимента» не выдерживают никакой критики – достаточно взглянуть на Китайскую Народную Республику, не допустившую фатальных ошибок позднего Советского Союза. Мы же, граждане России, продолжаем платить за эти ошибки, приведшие в итоге к «дикому капитализму», неслыханному общественному расслоению по доходам и фактической ликвидации достижений в социальной сфере.
Следует помнить, что практически всему, что ныне существует и работает в нашей стране мы обязаны выстрелу Авроры – жилой фонд и уцелевшие в 90-е годы предприятия, атомная энергетика и оборонная отрасль, железные дороги, космос и открытые еще при СССР нефтегазовые месторождения. Октябрьская революция создала неимоверно прочный фундамент, разрушить который не удалось. Мы доселе живем в революционном государстве, не взирая на смену вывесок и символов. Игнорировать этот факт бессмысленно – народ помнит об Октябрьской революции и знает что таковая ему дала: школы и ВУЗы для дедов и прадедов, оружие для защиты от врагов, социальные лифты для всех без исключения слоев населения и страну, которой можно было гордиться.
Именно поэтому мы, – граждане России не связанные с политическими партиями и движениями и представляющие гражданское общество, – утром 7 ноября хотим принести на набережную где пришвартован крейсер сотни красных гвоздик, в память о событии, изменившем и потрясшем мир. Событии, которое нельзя игнорировать, забыть или заменить суррогатными праздниками. Событии, являющемся частью нашей национальной и государственной идентичности и частью непрерывной истории России.
Цель акции – обеспечить добровольный сбор средств от граждан на приобретение цветов к 100-летию с даты Великой Октябрьской революции, приобретение цветов и возложение этих цветов в г. Санкт-Петербург на Петроградской набережной у Крейсера Аврора 07 ноября 2017 года.
Акция также дает возможность принять участие в возложении цветов гражданам, проживающим далеко от Санкт-Петербурга или по иным причинам не имеющим возможности сделать это лично.Реквизиты:
Сбербанк: 5469 5500 3751 2669
АльфаБанк: 5486 7320 0328 6036
ЯндексДеньги: 410011588446561
https://money.yandex.ru/to/410011588446561
Наш оргкомитет действует по предварительному согласованию с оргкомитетом акции «Две гвоздики для товарища Сталина» и отчетность по акции будет публиковать аналогично, выкладывая скриншоты поступлений и затрат. О времени и месте возложения цветов мы расскажем заранее, для того, чтобы любой желающий мог присоединиться.
https://quarterbackrene.livejournal.com/229486.html – цинк
PS. Перепост материала приветствуется!
Источник: colonelcassad.livejournal.com