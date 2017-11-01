Три гвоздики к крейсеру «Аврора»

Ровно сто лет назад из бакового орудия крейсера 1-ранга «Аврора» был произведен выстрел, ставший символом наступления новой эры не только для России, но и для человечества в целом. Выстрел, окончательно развеявший во прах процветавшие к началу ХХ века реликты феодализма и разрушивший прежнюю капиталистическую систему, имевшую по тем временам крайне неприглядное, если не сказать бесчеловечное обличье.

«Две гвоздики для товарища Сталина»

PS. Перепост материала приветствуется!

Фактически, все имеющиеся на сегодняшний день достижения в социальной области, от всеобщего образования до нормированного рабочего дня, стандартов медицинской помощи, прав женщин, пенсионного обеспечения и прочих благ во всех цивилизованных странах мира – это прямое следствие Октябрьской революции. Советская Россия, а впоследствии СССР предоставляли своим гражданам столько социальных гарантий, сколько не было за всю предыдущую историю человечества и, что характерно, эти гарантии выполняли. Работодателям в прочих государствах было о чем задуматься – пример Советского Союза стоял перед глазами и игнорировать его было уже невозможно. Эпоха безжалостной эксплуатации в буквальном смысле этого слова была уничтожена выстрелом Авроры.Популярные ныне стенания о «неудаче социалистического эксперимента» не выдерживают никакой критики – достаточно взглянуть на Китайскую Народную Республику, не допустившую фатальных ошибок позднего Советского Союза. Мы же, граждане России, продолжаем платить за эти ошибки, приведшие в итоге к «дикому капитализму», неслыханному общественному расслоению по доходам и фактической ликвидации достижений в социальной сфере.Следует помнить, что практически всему, что ныне существует и работает в нашей стране мы обязаны выстрелу Авроры – жилой фонд и уцелевшие в 90-е годы предприятия, атомная энергетика и оборонная отрасль, железные дороги, космос и открытые еще при СССР нефтегазовые месторождения. Октябрьская революция создала неимоверно прочный фундамент, разрушить который не удалось. Мы доселе живем в революционном государстве, не взирая на смену вывесок и символов. Игнорировать этот факт бессмысленно – народ помнит об Октябрьской революции и знает что таковая ему дала: школы и ВУЗы для дедов и прадедов, оружие для защиты от врагов, социальные лифты для всех без исключения слоев населения и страну, которой можно было гордиться.Именно поэтому мы, – граждане России не связанные с политическими партиями и движениями и представляющие гражданское общество, – утром 7 ноября хотим принести на набережную где пришвартован крейсер сотни красных гвоздик, в память о событии, изменившем и потрясшем мир. Событии, которое нельзя игнорировать, забыть или заменить суррогатными праздниками. Событии, являющемся частью нашей национальной и государственной идентичности и частью непрерывной истории России.Цель акции – обеспечить добровольный сбор средств от граждан на приобретение цветов к 100-летию с даты Великой Октябрьской революции, приобретение цветов и возложение этих цветов в г. Санкт-Петербург на Петроградской набережной у Крейсера Аврора 07 ноября 2017 года.Акция также дает возможность принять участие в возложении цветов гражданам, проживающим далеко от Санкт-Петербурга или по иным причинам не имеющим возможности сделать это лично.Сбербанк: 5469 5500 3751 2669АльфаБанк: 5486 7320 0328 6036ЯндексДеньги: 410011588446561Наш оргкомитет действует по предварительному согласованию с оргкомитетом акциии отчетность по акции будет публиковать аналогично, выкладывая скриншоты поступлений и затрат. О времени и месте возложения цветов мы расскажем заранее, для того, чтобы любой желающий мог присоединиться. https://quarterbackrene.livejournal.com/229486.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com