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8500 красных гвоздик к Крейсеру Революции

16:14. 7 ноября 2017 Просмотров - 115 2 коммент. Опубликовал:


8500 красных гвоздик к Крейсеру Революции

Целая гора в 8500 красных гвоздик получилась. Вот такая.
Крейсер Революции стоял на своём законном месте, погода идеальная, цветов – море.
Очень красиво получилось – как будто новая достопримечательность. Сюда потянулись фотографироваться сперва люди из очереди на крейсер, заинтересованные такой необычной картиной. Потом откуда-то набежали восторженные китайцы и тоже встали в очередь на фотографирование "на фоне". Я так и не понял, откуда они взялись в такой массе.
И постепенно подходили всё новые люди, с 3-мя, с 5-ю гвоздиками. Добавляли свои в общую картину. Так что в реальности цветов получилось, конечно, больше. Фотки получились не особо, "на лету" – там была такая страшная конкуренция за ракурс, что меня оттёрли. Наверное, будут и более красивые у кого-нибудь. Но, как говорится, что есть – то всё наше!
Немного снимков близ утренней "Авроры" – ниже.

2. Вообще, отдельной проблемой было вытащить такое огромное количество цветов из пленок и выложить их в букетном виде – чтобы принести к "Авроре". Всё это влезло только в отдельный микрик, никакая легковая машина не увезла бы.
(Напомню, на 15.00 6 ноября за 3 дня акции было собрано свыше 200 тыс. руб. и на эти деньги закуплено ок. 8000 гвоздик, затем сбор средств остановили – иначе с бОльшей горой цветов 10-12 человек добровольцев просто бы не справились)


3. Принесли цветы к крейсеру, ребята укладывают у парапета.


4. Когда уложили (почти полностью, но не все), на картинку буквально ринулись десятки фотографов. Меня оттерли, я стоял и ждал, когда же они нащёлкаются.


5. А к этой горе красного цвета протискивались ещё и ещё желающие, добавляли и свою долю в общий циклопический букет.


6. Очень впечатлительно! И я бы ещё добавил – как-то очень душевно и светло. Может, оно и хорошо, что никакого официоза не было, никаких там партий и политоты с лозунгами. Просто, искренне и от чистого сердца. Ну и погода, конечно, крупно подфартила.


7. Ещё добавляют красного :)


8. Потом гора красных гвоздик стала новой достопримечательностью: люди стояли в очереди запечатлеться "на фоне".


9. И так – не меньше часа.


10. Минут через 20 после начала набежали восторженные китайцы и тоже сформировали отдельную очередь желающих.


11. В общем, невероятно душевно. Без официальщины, надувания щёк и пустой трескотни. "Красный день календаря" по-настоящему!


12. И вот такое фото, но не моё. Оно уже с продвинутым ракурсом :)

(фото Игоря Сергеева)

PS. Что касается отчета по акции "Три гвоздики к Авроре" – то она воспоследует от организаторов.
У меня точных сведений нет, а есть только примерная – от 8000 до 8500 гвоздик в организованном порядке и неизвестно сколько – в индивидуальном.

С праздником! :)

https://periskop.livejournal.com/1782974.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1917, 3 гвоздки, аврора, акции, октябрьская революция, праздники
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2 коммент.»

  • 1614 1166
    Владислав 7 ноября 2017 в 18:49 Ссылка Пометить
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    Спасибо за статью и фотографии. Официоз надоел, а это от души.

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  • 7168 3985
    Lada 7 ноября 2017 в 19:41 Ссылка Пометить
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    Вот она где,ДУША народа! НЕ там,где лживые слова,а там,ГДЕ СВЕТ и справедливость…пусть ещё не в коммунистическом(идеальном),а социалистическом виде! С праздником!

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