Две гвоздики товарищу Сталину. 5 марта 2018 года.
11:01. 27 февраля 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Уже традиционно анонсирую очередную акцию "2 гвоздики для товарища Сталина", которая на сей раз будет посвящена годовщине его смерти.
Как обычно, группа неравнодушных граждан возлагает к могиле Сталина тысячи красных гвоздик собранных на народные пожертвования.
5 марта 2018 года мы, простые граждане России, организуем возложение цветов к могиле И.В. Сталина. Мы считаем, что необходимо не только отдать дань памяти Вождю, но и напомнить всем о его великой роли в истории нашей Родины.
Цель акции — организация возложения, а также обеспечение добровольного сбора средств от граждан на приобретение цветов в День памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, приобретение цветов и возложение этих цветов в г. Москве на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2018 года.
Целостность и уважение истории важно для любой страны и народа, не желающих погибнуть и раствориться во времени. История нашей страны – это много веков, на протяжении были не только громкие победы и грандиозные свершения, встречались и провалы и неудачи. Однако ткань истории неразрывна, все эти года и десятилетия политы потом и кровью наших предков, осенены неустанным трудом по строительству и укреплению державы.
Ни один из исторических периодов нельзя вычеркнуть из общенародной памяти и отбросить, как вредный и ненужный. Тем более, если речь идет о периоде небывалого взлета и могущества России – периоде, когда она впервые в своей истории на долгое время стала одной из двух ведущих держав мира – периоде сталинского СССР, неразрывно связанного с фигурой самого И.В.Сталина.
Акция инициирована простыми гражданами России различных политических взглядов без поддержки какой-либо политической партии или движения. Она призвана обеспечить сбор средств от граждан, приобретение цветов и их возложение на Красной площади в г. Москве к могиле товарища Сталина по памятным датам (21 декабря и 5 марта) от имени всех участников. Акция также дает возможность принять участие в возложении гражданам, проживающим далеко от Московского региона или по иным причинам не имеющим возможности сделать это лично.
Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в шестнадцатый раз с момента возникновения в декабре 2010 года. За время проведения всех этапов акции в общей сложности было собрано и возложено более 63 000 алых гвоздик, приобретенных на средства участников акции. Фотоотчеты обо всех этапах акции можно найти на этом сайте.
Реквизиты:
Карта VISA: 4817 7601 0288 4487
QIWI-wallet: 963 963 99 66
Яндекс-деньги: 4100185038285
WEB-money: R226542950293
http://stalinizator.ru/2gvozdiki-16/ – цинк
Участие в акции, а также распространение информации о ней у вас на страницах и в других социальных сетях приветствуется.
Источник: colonelcassad.livejournal.com