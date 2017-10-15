Сводки от ополчения Новороссии 15 октября 2017

Накануне Вооружённые силы ДНР совместно с международной волонтёрской группой «Москва-Донбасс» и фондом «Руспомощь» оказали гуманитарную помощь людям из Горловки. С этой просьбой обратились городские власти.

Всего незащищённым слоям населения переданы 23 продуктовых набора для малообеспеченных людей с инвалидностью и 31 набор школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей.

Гуманитарный груз включает в себя также три с половиной тысячи экземпляров учебников, которые собрали неравнодушные люди из Ярославля для школьников из прифронтового города.

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