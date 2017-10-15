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Сводки от ополчения Новороссии 15 октября 2017

08:39. 15 октября 2017 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:

Горловка — в чем нуждаются люди? (ВИДЕО)

Горловка — в чем нуждаются люди? (ВИДЕО) | Русская весна

Накануне Вооружённые силы ДНР совместно с международной волонтёрской группой «Москва-Донбасс» и фондом «Руспомощь» оказали гуманитарную помощь людям из Горловки. С этой просьбой обратились городские власти.

Всего незащищённым слоям населения переданы 23 продуктовых набора для малообеспеченных людей с инвалидностью и 31 набор школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей.

Гуманитарный груз включает в себя также три с половиной тысячи экземпляров учебников, которые собрали неравнодушные люди из Ярославля для школьников из прифронтового города.

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В ДНР вручили награды раненым военнослужащим (ВИДЕО)

В ДНР вручили награды раненым военнослужащим (ВИДЕО) | Русская весна

На днях Донецкую Народную Республику посетили президент организации социально-правовой помощи инвалидам «Русичи-центр» Филатов Сергей Николаевич и генеральный директор акционерного общества «Санаторий Вешенский» Токарь Владимир Семенович.

В Республиканском травматологическом центре было организовано мероприятие, в ходе которого они вручили награды раненным защитникам Республики. Помимо этого, для бойцов был организован концерт.

Кроме этого совместно с заместителем командующего ВС ДНР, полковником Эдуардом Басуриным гости посетили Горловский центр социальной реабилитации для детей-инвалидов, где вручили ребятам подарки и обсудили с его руководством вопросы организации реабилитации детей.

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