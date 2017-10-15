Сводки от ополчения Новороссии 15 октября 2017
- 06:00 Горловка — в чем нуждаются люди? (ВИДЕО).
- 01:30 В ДНР вручили награды раненым военнослужащим (ВИДЕО).
- Вчера 20:55 Боец ВС ДНР “Колокольчик”: самое тяжелое на войне – смерть друзей.
- Вчера 20:30 Спецпроект «Я — не боюсь!»: Женщина спасатель.
Горловка — в чем нуждаются люди? (ВИДЕО)
Накануне Вооружённые силы ДНР совместно с международной волонтёрской группой «Москва-Донбасс» и фондом «Руспомощь» оказали гуманитарную помощь людям из Горловки. С этой просьбой обратились городские власти.
Всего незащищённым слоям населения переданы 23 продуктовых набора для малообеспеченных людей с инвалидностью и 31 набор школьных принадлежностей для детей из малоимущих семей.
Гуманитарный груз включает в себя также три с половиной тысячи экземпляров учебников, которые собрали неравнодушные люди из Ярославля для школьников из прифронтового города.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР вручили награды раненым военнослужащим (ВИДЕО)
На днях Донецкую Народную Республику посетили президент организации социально-правовой помощи инвалидам «Русичи-центр» Филатов Сергей Николаевич и генеральный директор акционерного общества «Санаторий Вешенский» Токарь Владимир Семенович.
В Республиканском травматологическом центре было организовано мероприятие, в ходе которого они вручили награды раненным защитникам Республики. Помимо этого, для бойцов был организован концерт.
Кроме этого совместно с заместителем командующего ВС ДНР, полковником Эдуардом Басуриным гости посетили Горловский центр социальной реабилитации для детей-инвалидов, где вручили ребятам подарки и обсудили с его руководством вопросы организации реабилитации детей.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боец ВС ДНР “Колокольчик”: самое тяжелое на войне – смерть друзей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Спецпроект «Я — не боюсь!»: Женщина спасатель
К оглавлению | Источник: www.youtube.com