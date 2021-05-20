Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.33
1901. Передача телефонной сети от Международной компании телефонов Белла, Городскому общественному управлению
1913. Гласные Городской думы возлагают венок к памятнику Барклаю де Толли
1913. Великая княжна Ольга Николаевна, шеф лейб-гвардии 3-его гусарского Елизаветградского полка, с семьями офицеров. Петергоф
1911. Члены императорской фамилии вручают подарки конвойцам
1910. Похороны летчика Л.М.Мациевича. 28.09.
1906. Солдаты Собственного Е.И.В. Сводно-пехотного полка в казарме
1906. Лейб-гвардии Гренадерский полк. Солдаты в исторических формах полка (1756-1856 гг.)
1911. Солдаты местной команды у стен Петропавловской крепости
1911. Историческая форма Кавказско-горского полуэскадрона соб.е.и.в. Конвоя
1912. Празднование дня открытия навигации. 16-весельный баркас на Неве 8 апреля
1912. Вид на Смольный собор
1910-е. Императорская Военно-медицинская академия. Преподаватели и слушатели в лаборатории ВМА
1910-е. Императорская Военно-медицинская академия. Группа слушателей ВМА с проф. С.Н.Делициным на практических занятиях по анатомии
1909. Памятник «Питомцам Императорской Николаевской военной академии, павшим при исполнении служебного долга», в день его открытия
1908. Обелиск в память экипажа броненосца «Император Александр III», погибшего в Цусимском сражении
1906. Главный зал Суворовского музея
1903. Артиллерийский музей. Экспозиция Русского зала
1898. Офицерское собрание армии и флота