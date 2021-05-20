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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.33

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1901. Передача телефонной сети от Международной компании телефонов Белла, Городскому общественному управлению
1901. Передача телефонной сети от Международной компании телефонов Белла, Городскому общественному управлению

1913. Гласные Городской думы возлагают венок к памятнику Барклаю де Толли
1913. Гласные Городской думы возлагают венок к памятнику Барклаю де Толли

1913. Великая княжна Ольга Николаевна, шеф лейб-гвардии 3-его гусарского Елизаветградского полка, с семьями офицеров. Петергоф
1913. Великая княжна Ольга Николаевна, шеф лейб-гвардии 3-его гусарского Елизаветградского полка, с семьями офицеров. Петергоф

1911. Члены императорской фамилии вручают подарки конвойцам
1911. Члены императорской фамилии вручают подарки конвойцам

1910. Похороны летчика Л.М.Мациевича. 28.09.
1910. Похороны летчика Л.М.Мациевича. 28.09.

1906. Солдаты Собственного Е.И.В. Сводно-пехотного полка в казарме
1906. Солдаты Собственного Е.И.В. Сводно-пехотного полка в казарме

1906. Лейб-гвардии Гренадерский полк. Солдаты в исторических формах полка (1756-1856 гг.)
1906. Лейб-гвардии Гренадерский полк. Солдаты в исторических формах полка (1756-1856 гг.)

1911. Солдаты местной команды у стен Петропавловской крепости
1911. Солдаты местной команды у стен Петропавловской крепости

1911. Историческая форма Кавказско-горского полуэскадрона соб.е.и.в. Конвоя
1911. Историческая форма Кавказско-горского полуэскадрона соб.е.и.в. Конвоя

1912. Празднование дня открытия навигации. 16-весельный баркас на Неве 8 апреля
1912. Празднование дня открытия навигации. 16-весельный баркас на Неве 8 апреля

1912. Вид на Смольный собор
1912. Вид на Смольный собор

1910-е. Императорская Военно-медицинская академия. Преподаватели и слушатели в лаборатории ВМА
1910-е. Императорская Военно-медицинская академия. Преподаватели и слушатели в лаборатории ВМА

1910-е. Императорская Военно-медицинская академия. Группа слушателей ВМА с проф. С.Н.Делициным на практических занятиях по анатомии.
1910-е. Императорская Военно-медицинская академия. Группа слушателей ВМА с проф. С.Н.Делициным на практических занятиях по анатомии

1909. Памятник «Питомцам Императорской Николаевской военной академии, павшим при исполнении служебного долга», в день его открытия
1909. Памятник «Питомцам Императорской Николаевской военной академии, павшим при исполнении служебного долга», в день его открытия

1908. Обелиск в память экипажа броненосца «Император Александр III», погибшего в Цусимском сражении
1908. Обелиск в память экипажа броненосца «Император Александр III», погибшего в Цусимском сражении

1906. Главный зал Суворовского музея
1906. Главный зал Суворовского музея

1903. Артиллерийский музей. Экспозиция Русского зала
1903. Артиллерийский музей. Экспозиция Русского зала

1898. Офицерское собрание армии и флота
1898. Офицерское собрание армии и флота

1896. Казармы лейб-гвардии Егерского полка
1896. Казармы лейб-гвардии Егерского полка

Источник: https://humus.livejournal.com/7772926.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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