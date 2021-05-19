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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.32

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1902. Фельдфебель 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Алексей Страхов, полный Георгиевский кавалер
1902. Фельдфебель 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Алексей Страхов, полный Георгиевский кавалер

Фельдфебель этот – уроженец Томской губ., Мариинского уезда, является одним из замечательных героев последней Китайской кампании, в течении которой он получил все четыре степени ЗОВО. При взятии крепости Хунчун, находясь в составе охотничьей команды, Страхов вынес из боя раненного начальника команды, за что награжден 4-ой степенью ЗОВО; 3-я степень была наградой за молодецкую разведку, произведенную с конными охотниками; затем Страхов, имея под своей командой всего трех охотников, разбил шайку хунхузов в 60 человек, а после того Страхов совершил новый подвиг: когда начальник охотничьей команды (из 50 конных охотников и 3 казаков), сотник Демченко, придавленный убитой под ним лошадью, выбыл из строя, Страхов принял команду над охотниками и задержал с ними шайку хунхузов в 400 человек, до прихода полковника Столицы. За последние два отличия Страхов награжден 2-ой и 1-ой степенями ЗОВО.

1902. Фельдфебель 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Алексей Страхов, кавалер всех четырех степеней георгиевского креста.
1902. Фельдфебель 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Алексей Страхов, полный Георгиевский кавалер

1901. Китаец, поступивший на русскую службу и прибывший в Петербург с 2-й батареей гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона
1901. Китаец, поступивший на русскую службу и прибывший в Петербург с 2-й батареей гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона

1901. Герои Тиенцзина, раненые при взятии этого города
1901. Герои Тиенцзина, раненые при взятии этого города

1901. Герои Тиенцзина, раненые при взятии этого города
1901. Герои Тиенцзина, раненые при взятии этого города

1900-е. Чесменская военная богадельня имп. Николая I
1900-е. Чесменская военная богадельня имп. Николая I

1900-е. Чесменская военная богадельня имп. Николая I. Группа призреваемых-бывших воинов Русской армии
1900-е. Чесменская военная богадельня имп. Николая I. Группа призреваемых-бывших воинов Русской армии

1900-е. Отставные солдаты и офицеры Чесменской военной богадельни
1900-е. Отставные солдаты и офицеры Чесменской военной богадельни

1900-е. Бывшие солдаты русской армии в жилой комнате Чесменской богадельни
1900-е. Бывшие солдаты русской армии в жилой комнате Чесменской богадельни

1900-е. Храм Св.Иоанна Крестителя при Чесменской военной богадельне имп.Николая I
1900-е. Храм Св.Иоанна Крестителя при Чесменской военной богадельне имп.Николая I

1905. Сварщики завода Людвига Нобеля
1905. Сварщики завода Людвига Нобеля

1906. После взрыва бомбы на Аптекарском острове
1906. После взрыва бомбы на Аптекарском острове

1901. Физический институт при университете
1901. Физический институт при университете

1898. Усть-Ижорские маневры. Форсирование реки Невы войсками во время маневров
1898. Усть-Ижорские маневры. Форсирование реки Невы войсками во время маневров

1898. Усть-Ижорские маневры. Взрыв мин в воде
1898. Усть-Ижорские маневры. Взрыв мин в воде

1910. Члены британской делегации по случаю вступления на престол короля Георга V и сопровождающие их лица в сквере перед боковым фасадом Зимнего дворца
1910. Члены британской делегации по случаю вступления на престол короля Георга V и сопровождающие их лица в сквере перед боковым фасадом Зимнего дворца

1909. Фотография банкета офицеров Лейб-гвардии Драгунского полка во дворце шефа полка — Великой Княгини Марии Павловны
1909. Фотография банкета офицеров Лейб-гвардии Драгунского полка во дворце шефа полка — Великой Княгини Марии Павловны

1904. Группа офицеров лейб-гвардии Кавалергардского полка на Садовой улице у Михайловского сада после окончания парада.
1904. Группа офицеров лейб-гвардии Кавалергардского полка на Садовой улице у Михайловского сада после окончания парада

1903. Парадное построение лейб-гвардии Конно-гренадерского полка в честь своего 250-летия
1903. Парадное построение лейб-гвардии Конно-гренадерского полка в честь своего 250-летия

1909. Группа военных Офицерской воздухоплавательной школы и любопытных у эллинга перед началом полетов
1909. Группа военных Офицерской воздухоплавательной школы и любопытных у эллинга перед началом полетов

1905. Штабс-капитан В.Ф.Потте, воспитатель первого кадетского корпуса
1905. Штабс-капитан В.Ф.Потте, воспитатель первого кадетского корпус

Источник: https://humus.livejournal.com/7771020.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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