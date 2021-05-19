

1902. Фельдфебель 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Алексей Страхов, полный Георгиевский кавалер

Фельдфебель этот – уроженец Томской губ., Мариинского уезда, является одним из замечательных героев последней Китайской кампании, в течении которой он получил все четыре степени ЗОВО. При взятии крепости Хунчун, находясь в составе охотничьей команды, Страхов вынес из боя раненного начальника команды, за что награжден 4-ой степенью ЗОВО; 3-я степень была наградой за молодецкую разведку, произведенную с конными охотниками; затем Страхов, имея под своей командой всего трех охотников, разбил шайку хунхузов в 60 человек, а после того Страхов совершил новый подвиг: когда начальник охотничьей команды (из 50 конных охотников и 3 казаков), сотник Демченко, придавленный убитой под ним лошадью, выбыл из строя, Страхов принял команду над охотниками и задержал с ними шайку хунхузов в 400 человек, до прихода полковника Столицы. За последние два отличия Страхов награжден 2-ой и 1-ой степенями ЗОВО.



1902. Фельдфебель 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Алексей Страхов, полный Георгиевский кавалер



1901. Китаец, поступивший на русскую службу и прибывший в Петербург с 2-й батареей гвардейского стрелкового артиллерийского дивизиона



1901. Герои Тиенцзина, раненые при взятии этого города



1901. Герои Тиенцзина, раненые при взятии этого города



1900-е. Чесменская военная богадельня имп. Николая I



1900-е. Чесменская военная богадельня имп. Николая I. Группа призреваемых-бывших воинов Русской армии



1900-е. Отставные солдаты и офицеры Чесменской военной богадельни



1900-е. Бывшие солдаты русской армии в жилой комнате Чесменской богадельни



1900-е. Храм Св.Иоанна Крестителя при Чесменской военной богадельне имп.Николая I



1905. Сварщики завода Людвига Нобеля



1906. После взрыва бомбы на Аптекарском острове



1901. Физический институт при университете



1898. Усть-Ижорские маневры. Форсирование реки Невы войсками во время маневров



1898. Усть-Ижорские маневры. Взрыв мин в воде



1910. Члены британской делегации по случаю вступления на престол короля Георга V и сопровождающие их лица в сквере перед боковым фасадом Зимнего дворца



1909. Фотография банкета офицеров Лейб-гвардии Драгунского полка во дворце шефа полка — Великой Княгини Марии Павловны



1904. Группа офицеров лейб-гвардии Кавалергардского полка на Садовой улице у Михайловского сада после окончания парада



1903. Парадное построение лейб-гвардии Конно-гренадерского полка в честь своего 250-летия



1909. Группа военных Офицерской воздухоплавательной школы и любопытных у эллинга перед началом полетов



1905. Штабс-капитан В.Ф.Потте, воспитатель первого кадетского корпус