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Почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ

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Почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ

Большинство россиян негативно относятся к системе Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом говорят результаты соцопроса, проведённого онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, 68% респондентов считают, что ЕГЭ надо отменить, лишь 16% относятся к нему исключительно положительно, ещё 16% участников опроса заявили, что эта тема их абсолютно не интересует.

Сторонников ЕГЭ почти в два раза больше среди молодёжи до 24 лет (30%). Тех, кто относится к экзамену отрицательно, больше среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет и старше 45 лет (76 и 75% соответственно).

Противники ЕГЭ считают, что в ходе подготовки к экзаменационным тестам учеников «натаскивают» только на определённые типы вопросов и решение конкретных видов задач. При этом у выпускников не формируются навыки убедительной аргументации и последовательного изложения материала.

В числе аргументов сторонников — минимизация коррупции при поступлении в вузы, возможность объективного сравнения качества школьного образования в разных регионах и школах. ЕГЭ также называли социальным лифтом для талантливых абитуриентов из провинции.

Опрос проводился 14−17 мая среди 1 600 совершеннолетних граждан в 335 населённых пунктах России.

По материалам RT, НТВ, Regnum.

Источник: http://stoletie.ru/lenta/pochti_70_rossijan_vystupajut_za_otmenu_jege_554.htm
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