Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.31
1903. Протоиерей Иоанн Кронштадтский в группе почитателей (сидят слева направо): 1-й – священник Г.С.Петров, 3-й – В.В.Стасов, 4-й – Ф.Н.Орнатский, 5-й – Иоанн Кронштадтский, 6-й – М.Г.Кривошлык, редактор газеты «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства", 7-я – матушка Елизавета
1914. Участники «Розового бала» в Шуваловском дворце
1914. Офицеры в ожидании приема у воинского начальника, наб. р. Фонтанки, Август
1913. Чествование К. Бальмонта в «Бродячей Собаке»
1914. Ф. И. Шаляпин с друзьями на катке. Куоккала
1900-е. Продавец кустарных изделий (разносчик) на Бассейной улице возле сада «Прудки»
1914. Похоронная процессия на Конногвардейском переулке
1914. Артиллеристы и юнкера у памятника Петру I
1913. Офицеры лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады за игрой в бильярд
1913. Спортклуб «Маяк»
1913. Игорь Сикорский и генерал Каульбарс на самолете Русский витязь
1915. «Раненые» солдаты в санитарной машине на показательных учениях 1-й Запасной автомобильной роты
1915. Петроград. Походная канцелярия, 1-я запасная автомобильная рота
1915. Броневой автомобиль «Богатырь» на Манежной площади. Петроград
1913. Четвертая Международная автомобильная выставка в Михайловском манеже. Военный автомобиль с пулеметом
1914. Отбор лошадей для армии
1914. Покровский рынок. 18 марта
1914. Дворцовая площадь
1916. Интерьер столовой офицерского собрания 4-го Стрелкового императорской фамилии батальона