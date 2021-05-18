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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.31

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1903. Протоиерей Иоанн Кронштадтский в группе почитателей
1903. Протоиерей Иоанн Кронштадтский в группе почитателей (сидят слева направо): 1-й – священник Г.С.Петров, 3-й – В.В.Стасов, 4-й – Ф.Н.Орнатский, 5-й – Иоанн Кронштадтский, 6-й – М.Г.Кривошлык, редактор газеты «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства", 7-я – матушка Елизавета

1914. Участники «Розового бала» в Шуваловском дворце.
1914. Участники «Розового бала» в Шуваловском дворце

1914. Офицеры в ожидании приема у воинского начальника, наб. р. Фонтанки, Август
1914. Офицеры в ожидании приема у воинского начальника, наб. р. Фонтанки, Август

1913. Чествование К. Бальмонта в «Бродячей Собаке»
1913. Чествование К. Бальмонта в «Бродячей Собаке»

1914. Ф. И. Шаляпин с друзьями на катке. Куоккала
1914. Ф. И. Шаляпин с друзьями на катке. Куоккала

1900-е. Продавец кустарных изделий (разносчик) на Бассейной улице возле сада «Прудки»
1900-е. Продавец кустарных изделий (разносчик) на Бассейной улице возле сада «Прудки»

1914. Похоронная процессия на Конногвардейском переулке
1914. Похоронная процессия на Конногвардейском переулке

1914. Артиллеристы и юнкера у памятника Петру I
1914. Артиллеристы и юнкера у памятника Петру I

1913. Офицеры лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады за игрой в бильярд
1913. Офицеры лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады за игрой в бильярд

1913. Спортклуб «Маяк»
1913. Спортклуб «Маяк»

1913. Игорь Сикорский и генерал Каульбарс на самолете Русский витязь
1913. Игорь Сикорский и генерал Каульбарс на самолете Русский витязь

1915. «Раненые» солдаты в санитарной машине на показательных учениях 1-й Запасной автомобильной роты
1915. «Раненые» солдаты в санитарной машине на показательных учениях 1-й Запасной автомобильной роты

1915. Петроград. Походная канцелярия, 1-я запасная автомобильная рота
1915. Петроград. Походная канцелярия, 1-я запасная автомобильная рота

1915. Броневой автомобиль «Богатырь» на Манежной площади. Петроград.
1915. Броневой автомобиль «Богатырь» на Манежной площади. Петроград

1913. Четвертая Международная автомобильная выставка в Михайловском манеже. Военный автомобиль с пулеметом
1913. Четвертая Международная автомобильная выставка в Михайловском манеже. Военный автомобиль с пулеметом

1914. Отбор лошадей для армии
1914. Отбор лошадей для армии

1914. Покровский рынок. 18 марта
1914. Покровский рынок. 18 марта

1914. Дворцовая площадь
1914. Дворцовая площадь

1916. Интерьер столовой офицерского собрания 4-го Стрелкового императорской фамилии батальона.
1916. Интерьер столовой офицерского собрания 4-го Стрелкового императорской фамилии батальона

Источник: https://humus.livejournal.com/7768878.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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