Восьмой раз кинофорум «Магия кино» проходил в городах Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Константиновск. Проведение Детского благотворительного кинофорума (президент Л.П. Евтушенкова) стало традицией, которая хорошо прижилась на Донщине и вызывает неизменный интерес у детей и взрослых. Кинофорум предоставляет уникальную возможность юным жителям области ознакомиться с лучшими отечественными художественными и мультипликационными фильмами, принять участие в интересных фестивальных проектах и творческих встречах.

Общение с известными артистами театра и кино, режиссёрами, писателями, журналистами дарит незабываемые впечатления, привлекает внимание ребят к отечественному кинематографу, вдохновляет на реализацию творческих проектов.

Открытие кинофорума прошло в уютном вместительном зале конгресс-холла Донского государственного технического университета (ДГТУ), где собрались сотни юных зрителей.

Участники и организаторы сделали форум любителей кино ярким и незабываемым. И дело не только в зрелищном светодиодном шоу, за которым завороженно наблюдали сотни восторженных детских глаз, но и в общей атмосфере праздника, по которому так соскучились дети.

Замечательную атмосферу создавала творческая команда «звёздных волонтёров» КиноМая, приехавшие на кинофорум: заслуженные артисты России Эвклид Кюрдзидис, Валентина Светлова и Александр Тютрюмов, популярные актёры театра и кино Анна Куркова и Валерий Иваков, режиссёры Станислав Лебедев и Сергей Тютин; писатель Тамара Глоба, а также автор этих строк – журналист, поэт Фаина Зименкова. В программе кинофорума принял участие ростовчанин, большой друг кинофорума, заслуженный работник культуры РФ, поэт, композитор, исполнитель Игорь Дзреев. Его песня «Вольный Дон», исполненная перед зрителями, как нельзя лучше символизировала общий настрой всех собравшихся на тёплой и гостеприимной донской земле.

Общая атмосфера праздника захватила буквально всех, объединила на сцене и взрослых, и ребят, где дети становились взрослыми, не уступая в мастерстве профессиональным артистам, зажигая публику, а взрослые порой забывали о своём возрасте, превращаясь в счастливых детей, окунаясь в это безудержное веселье.

Приятным моментом торжественного вечера стала церемония награждения победителей конкурсов: в год 60-летия первого полёта человека в Космос в преддверии кинофорума проходили два литературных конкурса. Юным ростовчанам были предложены темы: «Космос. Загадки Вселенной» и традиционная тема о любимых героях фильмов и мультфильмов.

Десятки талантливых литературных работ оценивало профессиональное жюри из Москвы и Ростова-на-Дону. И вот теперь, на торжественном открытии кинофорума звёздные волонтёры вручали победителям и лауреатам специальные дипломы и призы от партнёров Благотворительного фонда «Детский КиноМай».

Программу нынешнего кинофорума составили фильмы абсолютно разных жанров – от военных кинолент до приключенческих. Главные их герои – дети и подростки, а значит, детской и юношеской аудитории это изначально интересно. В программу показов были включены как новые российские фильмы, так и лучшие фильмы для детской, юношеской и семейной аудитории, снятые за последние несколько лет.

Всего за неделю на кинофоруме состоялось 23 бесплатных кинопоказа, которые проходили на площадках кинозалов Патриотического центра «Победа», Донской государственной публичной библиотеки, Дома кино. На форуме были показаны фильмы: «Частное пионерское» (режиссёр А. Карпиловский), «Команда мечты» (режиссёры Ф. Абрютин, М. Зыков), «Сестрёнка» (режиссёр А. Галибин) и другие. Свои новые картины представили продюсер А. Тютрюмов («Ничей»), режиссёры С. Лебедев («Золотая дюна»), С. Тютин («Крошка») и др.

Огромный интерес вызвали у ребят творческие встречи и мастер-классы, которые провели «звёздные волонтёры» в городском Дворце творчества детей и молодёжи, а также в публичной библиотеке Ростова-на-Дону. Ребята с большим увлечением постигали на мастер-классах секреты актёрского и вокального мастерства, изучали основы журналистики, учились писать литературные произведения, узнавали о секретах, которые таит в себе съёмочная площадка и многое другое.

Для гостей кинофорума были организованы интересные экскурсии по Ростову-на-Дону, Новочеркасску и Константиновску. Большое впечатление у гостей кинофорума, особенно тех, кто приехал на Донщину впервые, произвело посещение храма святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону. Настоятель храма отец Валерий рассказал гостям много интересного об истории храма, о том, как он зарождался, как ведётся строительство и расширение храма в настоящее время. Каждый год, приезжая сюда, организаторы и гости кинофорума высаживают на территории храма новые деревья. Это стало уже прекрасной доброй традицией, поэтому в нынешнем году снова высадили новые деревья.

Для творческой группы кинофорума состоялись также поездки в Новочеркасск и Константиновск, где на встречи с новыми фильмами и их создателями пришли десятки юных и взрослых зрителей. Воспитанники Новочеркасского детского Дома, называемого официально Центром помощи детям №8, под руководством его бессменного директора в течение без малого тридцати лет – Ларисы Валентиновны Тёминой и её помощников-воспитателей встречали гостей кинофорума по русской традиции хлебом-солью, вручили гостям подарки, сделанные собственными руками, и выступили с небольшим концертом, продемонстрировав свои певческие способности.

Выступления воспитанников детского дома, ребят, попавших в сложные жизненные ситуации, никого не оставили равнодушными. Встреча завершилась душевными беседами с ними и чаепитием. Ну и, конечно, – общая фотография на память.

Незабываемые впечатления оставило посещение главной достопримечательности Новочеркасска, «второго солнца Дона» – кафедрального Вознесенского собора, заложенного и освящённого ещё при основании города в 1805 г. в святой праздник Вознесения Христова. Свято-Вознесенский кафедральный войсковой собор – третий в России по величине и красоте (после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге) – выполнен в нововизантийском стиле. Все купола его первоначально были покрыты червонным золотом, а изготовленный в Богемии главный крест – инкрустирован горным хрусталём. Благодаря этому в свете яркого солнца храм был виден на многие километры, как своеобразный маяк для верующих и страждущих. Об этом и многом другом, а также о драматической судьбе храма рассказал гостям экскурсовод, настоятель отец Андрей. К счастью, беды храма уже позади. В 2001 году под патронажем областной и городской администраций были начаты крупномасштабные реставрационные работы, которые вернули кафедральному Вознесенскому собору его первозданное величие и красоту. И в настоящее время собор является гордостью города и памятником архитектуры федерального значения.

Гости кинофорума посетили также станицу Старозолотовскую, побывали в казачьих куренях музея «Тихий Дон» под открытым небом, и на берегу широкого и прекрасного Дона попробовали блюда традиционной казачьей кухни.

Словом, все дни кинофорума были заполнены интересными, очень продуктивными и взаимно полезными встречами как для ребят, так и для гостей кинофорума, и оставили яркий свет в душе всех участников.

И в завершении необходимо отметить, что Благотворительный кинофорум «Магия кино» состоялся при помощи постоянных социальных партнёров БФ «Детский КиноМай»: Благотворительного фонда «Система», ООО «Газпром МежРегионГаз г. Ростов-на-Дону», ПАО «Детский мир», Благотворительного фонда «Детский мир», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Степ Пазл», ГК «Эталон», а также при поддержке Правительства Ростовской области и Администрации городов Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Константиновск.

В преддверии кинофорума была оказана адресная материальная помощь четырём детским социальным учреждениям Ростова-на-Дону и области.

Фото В. Кузьменко