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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.30

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1900-е. Обед армейского офицера
1900-е. Обед армейского офицера

1890-е. Вывоз и колка льда с Малой Невки у Тучковой набережной
1890-е. Вывоз и колка льда с Малой Невки у Тучковой набережной

1890-е. Вид на Смольный собор со стороны Невы
1890-е. Вид на Смольный собор со стороны Невы

1890-е. Конечная конки у Московских ворот
1890-е. Конечная конки у Московских ворот

1890-е. Панорама Невы у стрелки Васильевского острова
1890-е. Панорама Невы у стрелки Васильевского острова

1890-е. Площадь у Мариинского дворца
1890-е. Площадь у Мариинского дворца

1890-е. Часовня св. благоверного князя Александра Невского в решетке Летнего сада на месте покушения на Александра 4 апреля 1866
1890-е. Часовня св. благоверного князя Александра Невского в решетке Летнего сада на месте покушения на Александра 4 апреля 1866

1902. Дворцовая набережная
1902. Дворцовая набережная

1905. Открытие временного Египетского моста. 16 апреля
1905. Открытие временного Египетского моста. 16 апреля

1905. Антропометрическое отделение Санкт-Петербургской сыскной полиции
1905. Антропометрическое отделение Санкт-Петербургской сыскной полиции

1905. Сотрудники отдельного корпуса жандармов
1905. Сотрудники отдельного корпуса жандармов

1909. Товарищ министра внутренних дел Российской империи генерал-майор П.Г. Курлов в своём рабочем кабинете
1909. Товарищ министра внутренних дел Российской империи генерал-майор П.Г. Курлов в своём рабочем кабинете

1890-е. Портрет Николая Карловича Шильдера в рабочем кабинете
1890-е. Портрет Николая Карловича Шильдера в рабочем кабинете

Николай Карлович Шильдер (21 мая (2 июня) 1842, Санкт-Петербург — 6 (19) апреля 1902, там же) — русский военный деятель, историк.12 июля 1899 года был назначен директором Публичной библиотеки и оставался в этой должности до смерти. При нём было завершено строительство нового здания — Воротиловского корпуса, открыт новый читальный зал.

1910. И. Е. Репин читает сообщение о смерти Л.Н. Толстого. Присутствуют К. И. Чуковский, Н. Б. Нордман-Северова (жена Репина). Куоккала
1910. И. Е. Репин читает сообщение о смерти Л.Н. Толстого. Присутствуют К. И. Чуковский, Н. Б. Нордман-Северова (жена Репина). Куоккала

1912. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич на 100-летии штаба войск гвардии. 30 июня
1912. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич на 100-летии штаба войск гвардии. 30 июня

1913. Елочный базар в Екатерининском саду
1913. Елочный базар в Екатерининском саду

1911. Благотворительный базар
1911. Благотворительный базар

1904. Макет корабля на Вербном благотворительном базаре
1904. Макет корабля на Вербном благотворительном базаре

1903. Продажа кустарных крестьянских изделий на благотворительном базаре
1903. Продажа кустарных крестьянских изделий на благотворительном базаре

1907. Возле входа в Михайловский манеж на Первую автомобильную выставку
1907. Возле входа в Михайловский манеж на Первую автомобильную выставку

Источник: https://humus.livejournal.com/7767507.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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