Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.30
1900-е. Обед армейского офицера
1890-е. Вывоз и колка льда с Малой Невки у Тучковой набережной
1890-е. Вид на Смольный собор со стороны Невы
1890-е. Конечная конки у Московских ворот
1890-е. Панорама Невы у стрелки Васильевского острова
1890-е. Площадь у Мариинского дворца
1890-е. Часовня св. благоверного князя Александра Невского в решетке Летнего сада на месте покушения на Александра 4 апреля 1866
1902. Дворцовая набережная
1905. Открытие временного Египетского моста. 16 апреля
1905. Антропометрическое отделение Санкт-Петербургской сыскной полиции
1905. Сотрудники отдельного корпуса жандармов
1909. Товарищ министра внутренних дел Российской империи генерал-майор П.Г. Курлов в своём рабочем кабинете
1890-е. Портрет Николая Карловича Шильдера в рабочем кабинете
Николай Карлович Шильдер (21 мая (2 июня) 1842, Санкт-Петербург — 6 (19) апреля 1902, там же) — русский военный деятель, историк.12 июля 1899 года был назначен директором Публичной библиотеки и оставался в этой должности до смерти. При нём было завершено строительство нового здания — Воротиловского корпуса, открыт новый читальный зал.
1910. И. Е. Репин читает сообщение о смерти Л.Н. Толстого. Присутствуют К. И. Чуковский, Н. Б. Нордман-Северова (жена Репина). Куоккала
1912. Главнокомандующий великий князь Николай Николаевич на 100-летии штаба войск гвардии. 30 июня
1913. Елочный базар в Екатерининском саду
1911. Благотворительный базар
1904. Макет корабля на Вербном благотворительном базаре
1903. Продажа кустарных крестьянских изделий на благотворительном базаре
1907. Возле входа в Михайловский манеж на Первую автомобильную выставку