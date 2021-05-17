Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О создании Президентского фонда культурных инициатив» для «поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Основной целью новой структуры будет всесторонняя поддержка проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (за исключением госучреждений, госкорпораций, госкомпаний и политических партий), а также коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляются президентские гранты на реализацию культурных проектов. На эти цели Путин разрешил учредителю предоставить фонду в 2021 году без проведения конкурса грант президента в 3,5 млрд рублей.

Указом также утверждён состав координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов. Его возглавил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, в состав комитета вошли почти 30 человек, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. Правительству в связи с указом поручено не позднее 1 сентября предоставить фонду помещение в Москве в безвозмездное пользование. Кроме того, Кабмин будет ежегодно, начиная с 2022 года, предоставлять фонду бюджетные субсидии, предусмотренные для Управления делами президента РФ.

По материалам сайта Президента РФ, ТАСС.